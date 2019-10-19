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Kızılay'dan Tel Abyad'daki sivillere insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezindeki sivillere insani yardım ulaştırdı

TEL ABYAD/ Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde sivillere insani yardımda bulundu.

Türk Kızılay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da sivillere yardım ulaştırdı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de Tel Abyad ve Rasulayn'da sivillere ekmek dağıtarak, günlük temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oldu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, söz konusu yardımın, Tel Abyad bölgesine gönderilen ikinci konvoy olduğuna işaret ederek, dün de Rasulayn'a insani yardım konvoyu ulaştırdıklarını belirtti.

Kınık, "Hayatın normale döneceği güne ve inşallah güvenli bölge oluşana kadar orta ve uzun vadede kalıcı hizmetler yapılacak. Sağlık, koruma ve eğitim hizmetleri sağlanacak." dedi.

Halihazırda acil ihtiyaç duyulan ekmek fırınlarının çalıştırılması ve sivillere gıda malzemeleri sağlanması noktasında çalıştıklarını belirten Kınık, "Bu çalışmalarımız ilerleyen günlerde düzenli şeklide bütün bölgeleri kapsayacak." ifadesini kullandı.

- "Terör örgütü YPG/PKK'dan kurtulduk"

Tel Abyad sakinlerinden Ebu Yusuf, Barış Pınarı Harekatı'nın önemine dikkati çekerek, "Terör örgütü YPG/PKK'dan kurtulduk. Şu an normal şekilde yerleşim yerlerine gidebiliyoruz. Türkiye şu an bize yardım ediyor. Herkes ilçede özgürce yaşıyor ve başı dik şekilde gezebiliyor." dedi.

Kendilerine yapılan yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yusuf, "Türk devletine ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Halka su, yemek ve yardım kolileri dağıtılıyor. En önemlisi SMO'nun yardımıyla YPG/PKK'dan kurtulduk." diye konuştu.

Bölge sakinlerinden Hamza Resul de Türkiye ve Suriye'nin iç bölgelerinde yaşayan Tel Abyadlıların ilçelerine geri dönmeleri çağrısında bulunarak, "Türk hükümetinin yaptığı yardımlar için teşekkür ediyoruz. Türk ordusu ve SMO tarafından beldemiz özgürleştirildi." şeklinde konuştu.

Tel Abyad ilçe merkezi, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 Ekim'de terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

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