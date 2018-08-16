Kızılay'dan yaz mevsiminde azalan kan bağışı için çağrı

TÜRK Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle kan bağışında azalma yaşandığını belirterek, ?Önümüzde Kurban Bayramı nedeniyle bir uzun tatil dönemi olacak. Eğer bağışlar bu şekilde azalırsa biz o dönemde ihtiyacı karşılamakta güçlük çekebiliriz dedi.

Dr. Muhsin Yıldırım, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kan bağış oranlarında azalma yaşandığını söyleyerek vatandaşları bağışta bulunmaya davet etti. Kurban Bayramı?na kısa bir süre kaldığını ve uzun bir tatil dönemine girileceğini hatırlatan Yıldırım, İçerisinde bulunduğumuz dönem, yaz mevsiminde hava sıcaklarının artması nedeniyle kan bağışında bir azalma yaşadık. Biz sağlık kuruluşlarındaki hastaların kan ihtiyacını gönüllü ve düzenli kan bağışçılarımızın yapmış oldukları bağışlar sayesinde karşılıyoruz. Kan bağışlarında yaşanan bu azalma, özellikle önümüzde Kurban Bayramı nedeniyle bir uzun tatil dönemi olacak. Eğer bağışlar bu şekilde azalırsa, biz o dönemde ihtiyacı karşılamakta güçlük çekebiliriz. Bu sebeple 18-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz dedi.

Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Yıldırım, Kimin nerede, ne zaman kana ihtiyacı olacağını bilemiyoruz, ama birilerinin sürekli kana ihtiyacı var. Kan, kaynağı sadece insanda olan ve yapay olarak üretilemeyen bir maddedir. Kan bileşenleri birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Kan stoklarımızı bölgemizdeki sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların ihtiyaçlarını sorun yaşamadan karşılar seviyelere ulaştırmak gayesi ile vatandaşlarımızı uygun oldukları en kısa zamanda kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz diye konuştu.

Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nin Samsun, Amasya, Ordu, Sinop ve Tokat illerinin kan ihtiyacını karşıladığı belirtildi.

