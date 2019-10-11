"Kızılayımız Mardin ile Şanlıurfa sınırlarında hazır"

Türk Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, "Kızılayımız Mardin ile Şanlıurfa sınırlarında bütün ekipleriyle hazır. Bir şekilde yemek ve barınma hizmeti veriyoruz." dedi.

Türk Kızılay Ordu Şubesi'nce Altınordu ilçesi Köprübaşı Meydanı'nda Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kısacık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ordu, ordusuna kan bağışlıyor" sloganı ile harekete geçtiklerini belirterek, kan bağışına halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını vurgulayan Kısacık, "Allah'ım tüm askerlerimizi korusun. Biz de Kızılay olarak her zaman askerlerimizin yanındayız." diye konuştu.

Türk Kızılay yetkililerinin Şanlıurfa ve Mardin sınırında görev aldığını kaydeden Kısacık, "Kızılayımız Mardin ile Şanlıurfa sınırlarında bütün ekipleriyle hazır. Bir şekilde yemek ve barınma hizmeti veriyoruz." ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerinin sınır ötesinde ilerlemeye devam ettiğini aktaran Kısacık, "Arkadan Türk Kızılay olarak biz de ilerleyeceğiz. Akabinde terörden temizlenen kısımlarda yaşayan Suriyeli vatandaşlarımıza giyim, gıda, yemek ve diğer tüm ihtiyaçları karşılamak için Türk Kızılay olarak orada olacağız. değerlendirmesinde bulundu.