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"Kızılayımız Mardin ile Şanlıurfa sınırlarında hazır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 18:20 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık: - "Kızılayımız Mardin ile Şanlıurfa sınırlarında bütün ekipleriyle hazır. Bir şekilde yemek ve barınma hizmeti veriyoruz"

Türk Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, "Kızılayımız Mardin ile Şanlıurfa sınırlarında bütün ekipleriyle hazır. Bir şekilde yemek ve barınma hizmeti veriyoruz." dedi.

Türk Kızılay Ordu Şubesi'nce Altınordu ilçesi Köprübaşı Meydanı'nda Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kısacık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ordu, ordusuna kan bağışlıyor" sloganı ile harekete geçtiklerini belirterek, kan bağışına halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını vurgulayan Kısacık, "Allah'ım tüm askerlerimizi korusun. Biz de Kızılay olarak her zaman askerlerimizin yanındayız." diye konuştu.

Türk Kızılay yetkililerinin Şanlıurfa ve Mardin sınırında görev aldığını kaydeden Kısacık, "Kızılayımız Mardin ile Şanlıurfa sınırlarında bütün ekipleriyle hazır. Bir şekilde yemek ve barınma hizmeti veriyoruz." ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerinin sınır ötesinde ilerlemeye devam ettiğini aktaran Kısacık, "Arkadan Türk Kızılay olarak biz de ilerleyeceğiz. Akabinde terörden temizlenen kısımlarda yaşayan Suriyeli vatandaşlarımıza giyim, gıda, yemek ve diğer tüm ihtiyaçları karşılamak için Türk Kızılay olarak orada olacağız. değerlendirmesinde bulundu.

Kısacık, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Kızılayın görev aldığını anımsatarak, "Cerablus, Azez, Afrin, İdlib ve El Bab'da da Türk Kızılay var. Oralarda 15 adet yetimhanemiz var. Bu yetimhanede 8 bin yetim ve yetim ailesi mevcut. Burada 6 adet de butik giyim mağazamız var. Orada yaşayan ailelere giyim yardımları yapıyoruz." diye konuştu.

Bu bölgede yine mobil klinik tırının olduğu bilgisini veren Kısacık, bu tırda göz, kulak ve diş kliniğinin mevcut olduğunu, bu alanda da hizmetlerinin sürdüğünü aktardı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında temizlenen yerlerde 8 kampın bulunduğunu vurgulayan Kısacık, "Bu kamplarda 21 bin kişi kalıyor. Bu kamplarda gıda, giyim ve sağlık hizmetleri veriyoruz." ifadesini kullandı.

Bütün vatandaşları kan bağışına davet eden Kısacık, "Ordu ili olarak ordumuzun arkasındayız." dedi.

Kısacık, kan bağışı ekiplerinin yarından itibaren tüm ilçelerde hazır olacağına işaret ederek, kan bağışında bulunmak isteyenlerin Türk Kızılay ekiplerine başvurmalarını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
kan bağışı ordu Türk Kızılayı

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