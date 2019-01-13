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Kızılay'ın "acil kan bağışı" çağrısına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 14:07 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrının ardından Konyaspor taraftarları, destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kış koşulları nedeniyle kan bağışının azaldığı yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı acil çağrının ardından Konyaspor taraftarları, destek amacıyla kan verdi.

Konyaspor Nalçacılılar Taraftarlar Derneği üyeleri, bir alışveriş merkezinin önündeki Kızılay kan toplama aracında kan bağışında bulundu.

Dernek başkanı İbrahim Apalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stokların azalmasından dolayı yapılan çağrıya uyarak kan desteğinde bulunmaya geldiklerini söyledi.

Kan verenlere dernek olarak Konyaspor forması hediye ettiklerini dile getiren Apalı, şunları kaydetti:

"Böyle bir çağrıya kayıtsız kalamazdık. Bu yüzden biz de dernek olarak çağrıya destek vermek istedik. Bugün de buraya kan vermeye geldik. Çok ciddi bir talep var. Kan verme işleminin başlamasının üzerinden bir saat geçmesine rağmen şimdiden 30-40 ünite kan toplandı. Saat 21.00'e kadar devam edecek. 250 ünite kan toplanmasını bekliyoruz. Burada hem taraftarlarımız kan veriyor hem de kan bağışında bulunanlara Konyaspor forması hediye ediyoruz. Ayrıca takımımızın Konya'da Antalyaspor ile oynayacağı maçın öncesinde de stadımızın girişinde kan bağışında bulunacağız. Herkesi kan bağışında bulunmaya ve bu çağrıya destek vermeye davet ediyorum."

Kan veren Mehmet Yeşilyurt da Kızılay'ın çağrısına destekten dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı.

Konyaspor taraftarı olduğunu belirten Yeşilyurt, "Hem kan verdim hem de formamı aldım. Güzel bir çalışma. Herkesi kan bağışında bulunmaya ve bu çağrıya destek vermeye bekliyorum." dedi.

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