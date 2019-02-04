ÖMER ÜRER - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Türk Kızılay'ın dünyadaki itibarı çok yüksek. Kızılhaç içerisindeki itibarı çok yüksek. Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı, insancıl sektör açısından ümit verici bir girişim oldu." dedi.

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı da olan Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine kurulduğunu ve bünyesinde 50 ülke olduğunu söyledi.

İslam ülkelerinde acı, savaş, mültecilik ve insani yükün arttığı dönemde ağın kurulmasının önemine işaret eden Kınık, şöyle devam etti:

"Devletlerin kendi aralarında 'klasik diplomasi' ile çözemediği sorunlarla ilgili, en azından insani aktörler olarak bizlerin 'insancıl diplomasi' ile insanı koruyan sivil toplum boyutunda insanların yükünü hafifletebileceğini düşündük. Bu kuruluşun ev sahipliğini yapmaktan onur duyduk. Türk Kızılay'ın dünyadaki itibarı çok yüksek. Kızılhaç içerisindeki itibarı çok yüksek. Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı, dünya insancıl sektörü açısından ümit verici bir girişim oldu."