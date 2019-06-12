KIZILAY'IN KURULUŞUNUN 151. YIL DÖNÜMÜNDE BAĞIŞÇILARA MADALYA VERİLDİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

Türk Kızılay'ının kuruluşunun 151. Yıl dönümüne özel "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni" düzenledi. Törende Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş madalyaları sahiplerine taktim etti.

Türk Kızılay'ının 151. kuruluş yıl dönümü, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni' ile kutlandı. Törende Kızılay, bağışçılarına çeşitli madalyalar verilirken, Hilâl-i Ahmer koleksiyonunun müzayedesi gerçekleştirdi. Müzayedede elde edilen gelirin Türk Kızılay'ına bağışlanacağı öğrenildi. Törene Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve çok sayıda Türk Kızılay'ı bağışçısı ve gönüllüsü katıldı.

"MAĞDURLARIN GÖZLERİNİN İLK ARADIĞI ŞEY KIZILAY AMBLEMİ"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, platin madalya kazananlara madalyalarını takdim etti. Bakan törende yaptığı konuşmada, "Sadece ülkemizde ve yakın komşularımızda değil, Kafkasya'da, Balkanlar'da, Afrika'da Güney Asya'da, Uzak Doğu'da ve Pasifikte nereye giderseniz gidin, sıkıntıya düşen kişilerin, mazlumların, mağdurların gözlerinin ilk aradığı şeyin Kızılay amblemi olduğuna şahit olursunuz. Gönül coğrafyamızın yanı sıra savaş ve afetlerin vurduğu tüm bölgelerde, Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Arakan'da, Yemen'de, Gazze'de ve daha birçok ülkede tüm olumsuz koşullara rağmen, Kızılay bayrağının dalgalandığını görürsünüz. Kızılay ambleminin orada olması, onlara bir dost elinin uzandığı anlamına geliyor. Karınlarını doyurabilmeleri için ihtiyaç duydukları yemeğin, barınabilmeleri için gereken çadırın, kendilerini soğuktan koruyacak battaniyenin bulunduğu anlamına geliyor. Kızılay ayrım gözetmeden muhtaç olan herkese sunduğu bu hizmetlerle kendi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olmayı, hatta birincisi olmayı fazlasıyla hak etmektedir. Bugün Kızılay, arkasına aldığı sağlam inanç ve toplumsal destekle mağdurlara uzanan bir şefkat eli olmanın çok ötesinde bir misyon üstlenmiş durumdadır. Kan hizmetlerinde öncülüğü, afetzedelere ulaşmadaki, sosyal yardımlardaki etkin operasyonel gücü hepimizin malumudur." dedi.