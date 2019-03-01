"Kızılayın meslek kursları 'ölüme yolculuğu' önledi"

Kızılay'ın sosyal koruma, sosyal içerme, psiko-sosyal destek, meslek kazandırma, entegrasyon ve temel insani destek sağlanması için çok boyutlu hizmetlerinin bulunduğunu belirten Kınık, "Bugün dünyanın en geniş sosyal güvenlik sistemi haline gelmiş olan Kızılay Kart programımızla 70 farklı vatandaşlıktan ülkemize sığınmış yaklaşık 1,5 milyon mülteciye insani destek sağlıyoruz. Yaklaşık 400 bin çocuğun okullaşması için çabalıyoruz." dedi.

- "Kaçak yolculuklar çok aza indi"

Bu merkezlerden birinin de İzmir'in Karabağlar ilçesinde olduğunu ifade eden Kınık, şöyle konuştu:

"Bu destekler sayesinde toplum merkezlerimiz, mültecilerin kendi ülkelerine dönene kadar yaşayacakları dönemde daha insan onuruna yakışan bir hayat yaşamaları, Ege ve Akdeniz'de yaşanan o ölüm yolculuğuna mahkum olmamaları için önleyici büyük bir yapı oldu. Mültecilerin yasa dışı yollarla hayatlarını ve güvenliklerini tehlikeye atarak bu faaliyetlere girişmelerinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu sayede Kızılay'ın, devletimizin insancıl politikalarıyla beraber Ege'de rastladığımız o ölümler, o kaçak yolculuklar çok aza indi."

Karabağlar Toplum Merkezi'nde gömlek dikim atölyesi oluşturulduğunu anlatan Kınık, burada Türk ve Suriye vatandaşlarından oluşan 30 kursiyerin meslek sahibi yapıldığı bilgisini verdi.

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda meslek seçimi yaptıklarını ifade eden Kınık, şöyle devam etti:

"İzmir Valiliği, Türk Kızılayı İzmir Toplum Merkezi ve İzmir Gömlek Triko Ve Benzerleri Odası ile yapılan protokole istinaden kurulmuş olan Karabağlar Gömlek Dikim Atölyesinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 kursta geçici koruma altındaki Suriyeliler ile yerel halktan oluşan 30 kursiyerimize düz dikiş ve gömlek dikim kursu verilmekte olup kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerin istihdamları sağlanmaktadır. Bu kursiyerlere ayrıca Türkçe kursu, sağlık seminerleri, psikolojik destek de verilmektedir. Bu konuyla alakalı olarak özellikle tekstil üreticilerimiz, ticaret odalarımız ve sosyal bir takım kurumlarımızla Aile Bakanlığı gibi işbirliği yapıyoruz."