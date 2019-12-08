Kızılaykart'ın yeni ortağı Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu oldu

CENEVRE (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında uygulanan Kızılaykart programının 2020-2021 yılları için yeni ortağının Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) olduğunu belirterek "Federasyonumuz, programın bir sonraki aşaması için Avrupa Birliği tarafından 500 milyon avroluk bir sözleşme ile ödüllendirildi." dedi.

Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında uygulanan Kızılaykart Programı’nın tanıtımına ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde Türk Kızılay tarafından program düzenlendi.

IFRC'nin Genel Kurulu, Uluslararası Konferansı ve Delegeler Konseyi toplantıları için Cenevre'de bulunan, IFRC Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 70 milletten 5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç hareketinin ve ortaklarının Kızılay'ın Türkiye'deki çalışmalarında kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Kınık, "Ortak çalışmalarımızın bir parçası olarak, her ay 3 milyondan fazla mülteciye koruma, nakit yardımı, geçim kaynağı faaliyetleri ve pek çok alanda destek veriyoruz. Mülteci çocukları okul dışında bırakmamaya çalışıyoruz. Sağlıklarını ve refahlarını destekliyoruz." diye konuştu.