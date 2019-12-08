HABER

Kızılaykart'ın yeni ortağı Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 13:11 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: - "Federasyonumuz, programın bir sonraki aşaması için 500 milyon avroluk bir sözleşmeyle ödüllendirildi"

CENEVRE (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında uygulanan Kızılaykart programının 2020-2021 yılları için yeni ortağının Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) olduğunu belirterek "Federasyonumuz, programın bir sonraki aşaması için Avrupa Birliği tarafından 500 milyon avroluk bir sözleşme ile ödüllendirildi." dedi.

Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında uygulanan Kızılaykart Programı’nın tanıtımına ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde Türk Kızılay tarafından program düzenlendi.

IFRC'nin Genel Kurulu, Uluslararası Konferansı ve Delegeler Konseyi toplantıları için Cenevre'de bulunan, IFRC Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 70 milletten 5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç hareketinin ve ortaklarının Kızılay'ın Türkiye'deki çalışmalarında kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Kınık, "Ortak çalışmalarımızın bir parçası olarak, her ay 3 milyondan fazla mülteciye koruma, nakit yardımı, geçim kaynağı faaliyetleri ve pek çok alanda destek veriyoruz. Mülteci çocukları okul dışında bırakmamaya çalışıyoruz. Sağlıklarını ve refahlarını destekliyoruz." diye konuştu.

- "Muhteşem bir zafer"

Kınık, Kızılaykart- Sosyal Uyum Yardımı (ESSN) programının günümüz dünyasının en büyük insani nakit destek programı olduğunun altını çizerek "ESSN, 1,7 milyondan fazla yararlanıcıya temel ihtiyaçlarını desteklemek için nakit yardımı yapmaktadır. Her ay yaklaşık 30 milyon avro ödeme yapıyoruz." dedi.

Kızılaykart-ESNN programını 2016 yılından bu yana BM'nin insani yardım kuruluşlarından biri olan Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte uyguladıklarını aktaran Kınık, programın Avrupa Komisyonunun İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (DG ECHO) tarafından finanse edildiğini anımsattı.

Kınık, konuşmasında, IFRC ve Türk Kızılay'ın gösterdiği muazzam çabaların ve sıkı çalışmanın sonucu olarak, WFP'nin yerine artık Kızılaykart-ESNN programının 2020-2021 yılları için yeni ortağının IFRC olduğu bilgisini paylaşarak "ESSN'nin şu anda Tam Kırmızı bir Sözleşme olduğunu ilan etmekten onur duyuyorum. Federasyonumuz, programın bir sonraki aşaması için 500 milyon avroluk bir sözleşmeyle ödüllendirildi." ifadesini kullandı.

IFRC ile Türk Kızılay arasında yapılan yeni ortaklık anlaşmasını "muhteşem bir zafer" olarak niteleyen Kınık, bu anlaşmanın ayrıca IFRC'nin bütçesine ve faaliyet ölçeğine katkıda bulunacağını ve itibarını artıracağına işaret etti.

Programa, görev süresi yakında sona erecek olan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC) Genel Sekreteri Elhadj As Sy, IFRC ve Türk Kızılay yetkilileri ile dünyanın bi çok bölgesinden Kızılay ve Kızılhaç yetkilisi katıldı.

Kerem Kınık, yapılan konuşma ve sunumların ardından IFRC Genel Başkanı Francesco Rocca’ya süreçteki desteği için teşekkür etti.

Programın sonunda Türk Kızılay tarafından katılımcılara resepsiyon verildi.

- Programdan kriterleri karşılayan yabancılar yararlanıyor

Öte yandan Kızılaydan edinilen bilgiye göre, Mart 2020 sonuna kadar Kızılaykart-ESNN programının WFP ile devam ettirilmesi, Nisan 2020'den itibaren IFRC tarafından üstlenilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Bu doğrultuda Nisan 2020’ye kadar IFRC ve WFP arasında bir geçiş süreci tasarlanacağı ve uygulamaya geçileceği, Türk Kızılayın ağırlıklı olarak program aktivitelerini yürütmeye devam edeceği ve IFRC’nin WFP tarafından bazı rolleri devralacağı bu süreçte koordinasyon ve gözlemci rolü üstleneceği konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Türkiye’de Uluslararası ve Geçici Koruma kapsamında yaşayan ve başvuru kriterlerini karşılayan yabancılar Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programından yararlanabiliyor.

Program kapsamında kişi başı aylık 120 TL, periyodik ek ödemeler ve ağır engelliler için de ilave yardımlar Kızılaykart aracılığı ile sağlanıyor.

Bir sosyal güvenlik ağı olarak tasarlanan SUY Programı, yararlanıcıların temel ihtiyaçlarını karşılamalarını hedefliyor.

Antalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandıAntalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandı
GGC’den İHA’ya iki birincilik ödülüGGC’den İHA’ya iki birincilik ödülü
366 gönüllü genç Kudüs'ü anlatacak366 gönüllü genç Kudüs'ü anlatacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dr.Kerem Kınık IFRC KızılayKart

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Dünya izledi! Boksta tarih yeniden değişti

Dünya izledi! Boksta tarih yeniden değişti

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da turistler aralık ayında denize girdi

Aralık ayında deniz keyfi! Sahile akın ettiler

Halk TV satıldı mı? Serhan Asker açıkladı

Halk TV satıldı mı?

Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti 

Dev gemi boğazdan geçti! Geçişler durdu

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi

Eşini gelinlikle karşılamıştı! Eline ve alnına sigara bastı

Eşini gelinlikle karşılamıştı! Dehşet anlarını anlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.