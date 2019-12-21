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"Kızılayla çocuklar gülsün" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 22:52 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Menteşe Şubesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Kızılay ve Gençlik Merkezi gönüllüleri kırsal mahallelerde çocuklarla oyun oynadı, vatandaşlara giysi ve gıda yardımı yapıldı

Türk Kızılay Menteşe Şubesinin "Kızılayla çocuklar gülsün" projesi kapsamında Kızılay ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, kırsal mahallelerde çocuklarla oyun oynadı, ihtiyaç sahiplerine giysi ve gıda malzemesi dağıttı.

Gönüllüler, Denizova ve Derinkuyu mahallelerinde bir araya geldikleri çocuklarla oyun oynadı.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, her ay tüm daire amirleriyle köyleri gezdiklerini belirterek, "Onların sorunlarını tespit ediyoruz. Türk Kızılayı da her zaman yanımızda görüyoruz. Birlikte yapacağımız projelerle öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz de proje kapsamında ihtiyacı olan çocukların giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarının temini için farklı kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışma yaptıklarını, Gençlik Merkezi gönüllülerinin de kendilerine destek verdiğini söyledi.

Gürbüz, şunları kaydetti:

"Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde ve ilimizdeki liselerde eğitim gören çok sayıda gönüllümüz var. Bugün Denizova ve Derinkuyu mahallerimizde 50'nin üzerinde öğrenci kardeşimiz ve vatandaşımıza Türk Kızılayın kıyafet ve gıda yardımlarını ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde Menteşe Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından belirlenecek öğrencilere yardım ulaştırmaya devam edeceğiz. Okullarımızda paydaşlarımızla birlikte sosyal amaçlı etkinlikler düzenleyeceğiz. Böylelikle projeyi yaygınlaştıracağız."

Kırsal mahallelerde çocuklarla keyifli bir gün geçiren gönüllüler de projede yer almayı sürdüreceklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılay Menteşe Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız Muğla

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