Kızılcahamam, AK Parti kampı için hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak AK Parti Kızılcahamam kampı için ilçede tüm hazırlıklar yapıldı, gerekli güvenlik önlemleri alındı.

AK Parti’nin Kızılcahamam kampına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için ilçede tüm hazırlıklar tamamlandı. Her yıl geleneksel olarak yapılan kamp için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekleyen Kızılcahamamlılar, ilçeyi süsledi, Erdoğan için pankartlar astı.

Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınırken, otelin giriş ve çıkışlarında da kontroller güvenlik yapılıyor. Ayrıca gazetecilerin çalışması için de otel önünde bir çadır hazırlandı.

“Erdoğan’ın sevdiği yemekler hazır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kızılcahamam’a her geldiğinde uğradığı kıl çadırda da hazırlıklar tamamlandı. İşletme sahibi Kenan Şenol, “Cumhurbaşkanımız Kızılcahamam’a her geldiğinde bize uğrar. Bu sene de kendisini bekliyoruz. Kendisinin sevdiği yöresel yemekleri hazırladık” dedi.