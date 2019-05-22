Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kızılcahamamımızı 'Sıfır Atık Pilot Bölgesi' ilan ettik. Belediyemiz Sıfır Atık ekibini kurdu. Bakanlığımız personeliyle ortak bir çalışma yapıyorlar. Artık sokağımızda ikili toplama sistemine geçeceğiz." dedi. Kurum, Kızılcahamam Belediyesince düzenlenen iftar programında, tüm birimlerin, "gönül belediyeciliği" anlayışıyla hizmet etmesi gerektiğini, 7 gün 24 saat esasıyla, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışması, Türk milletinin gönlüne girmesi gerektiğini söyledi. Bu yaklaşımla çalışırlarsa, hiçbir vatandaşın kendilerine, "Devlet bizim sesimizi duymuyor, belediye bizimle ilgilenmiyor." demeyeceğini belirten Kurum, "Bizim kadim bir ilkemiz var. Biz bu vatandaşlarımıza sesimizi duyuramıyorsak eğer, halinden şikayetçiyse o vatandaşlarımız, biz işimizi iyi yapamamışız demektir. Eksiğiz, noksanız demektir. Biz bu anlayışla çalışmak zorundayız." diye konuştu. Kızılcahamam'ın AK Parti'ye yüksek oranda destek verdiğini ve şimdi sıranın hizmet üretmek olduğunu kaydeden Murat Kurum, seçimden önce birçok proje için söz verdikleri hatırlattı.

Her kentte millet bahçesi yapacaklarını kaydeden Kurum, en kısa zamanda Kızılcahamam'a da bir millet bahçesi kazandıracaklarını dile getirdi. Ankara, Cengiz Topel, Kazım Karabekir ve Soğuksu caddeleri üzerindeki dükkanları ve sokakları iyileştirmek suretiyle sokak sağlıklaştırması yapacakları sözünü verdiklerini aktaran Kurum, "Hemen seçimin akabinde İller Bankamıza talimat verdik. İller Bankamız bu caddelerdeki projelendirme çalışmasını yapıyorlar. Çok kısa sürede 2019 yılı içerisinde etaplar halinde bu söylediğimiz caddelerin sokak sağlıklaştırmasını yapacağız. Hem turizme hem istihdama katkı sağlayacak bu projeyi de belediyemizle gerçekleştirmiş olacağız." şeklinde konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kentsel dönüşümle alakalı da Toplu Konut İdaresi Başkanlığına talimat verdiğini ve Karşıyaka Mahallesi'ndeki 1. etap çalışmasının ihalesini çok kısa süre içerisinde yapacaklarını vurguladı. Yine Kızılcahamam'a bir Fizik Tedavi Hastanesi inşa edileceğini beyan ettiklerini ve arsa tahsis sürecinin başladığını aktaran Kurum, "En kısa sürede arsa tahsisini sonuçlandırmak suretiyle bu hastanemizi Kızılcahamam'a kazandırmak istiyoruz. Belediyemize ait termal tesisimizin yenilenmesi için çalışmalarımızı belediye başkanımız başlattı." değerlendirmesinde bulundu.