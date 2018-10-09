Kızılcahamam Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp, kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının ardından ilçedeki Toplu Açılış Törenine katıldı. Erdoğan, "Hiç şüpheniz olmasın, şehitlerimizin kanını asla yerde koymadık, koymayacağız. Terör örgütlerinden ve onları maşa olarak üzerimize salanlardan döktükleri her damlanın hesabını sorduk soruyoruz. FETÖ, DEAŞ, PKK ve adı, ideolojisi ne olursa olsun tüm bu katil sürülerini kimlerin beslediğini, himaye ettiğini, silah, istihbarat ve lojistik destek verdiğini gayet iyi biliyoruz. Terör sorununu Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmakta kararlıyız." diye konuştu. Emniyet ve istihbarat birimlerini FETÖ'cü hainlerden temizlemenin ardından son 3 yılda terörle mücadelede büyük başarılara imza attıklarını dile getiren Erdoğan, yurt içinde insansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçları desteğindeki emniyet güçlerinin, güvenlik korucularının teröristlere nefes aldırmadığını söyledi.

- "Afrin'i bölücü örgütün veya bölücülerin esaretinden kurtardık" Erdoğan, yaz kış demeden yılın 365 günü operasyonların aralıksız sürdüğüne işaret ederek, "Sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımız dışında da terör örgütlerine aman vermiyoruz. Gabar, Cudi, Tendürek'te, Kandil ve Sincar'da, hepsinde inlerine giriyoruz ve gireceğiz. İçimizdeki kimi gafillerin engellemelerine rağmen 4 bin 584 teröristi etkisiz hale getirerek, Afrin'i bölücü örgütün veya bölücülerin esaretinden kurtardık. Kuzey Irak'ta gerek hava harekatları gerekse Kandil'den Sincar'a kadar bu sahada da operasyonlarımızı sürdürüyoruz." bilgisini verdi. Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Askerimizin, polisimizin, güvenlik korucumuzun karşısına çıkmaya yüreği yetmeyen korkaklar, altyapısını oluşturdukları kalleş pusularla bir yere varabileceklerini zannediyorlar. Belediyelerin bölücü örgütün kontrolü altında olduğu dönemde bizzat belediye başkanlarının himayesinde yapılan bu hazırlıkları da deşifre ediyor, kayyumlarımız vasıtasıyla darmadağın ediyoruz. Milletin kepçesini, kamyonunu, aracını, bütçesini teröristlere tahsis edenlerden işledikleri suçların hesabını sorduk, soruyoruz ve soracağız. Mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar, olur ya sandıktan çıkacak olurlarsa öyle bekleyelim şu olsun bu olsun yok, anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. Beklemek yok. Önümüzdeki dönemde de millete hizmetkar olmak yerine, Kandil'deki terör baronlarına kul köle olanlara fırsat vermeyeceğiz."

- "Ekonomik saldırıların da hedefi bellidir" Terör örgütünün kalıntılarını her yerden söküp atana kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizen Erdoğan, "Terör saldırılarının da son günlerde yoğunlaşan ekonomik saldırıların da hedefi bellidir. Hiçbir ilke, ahlak, sınır tanımayan bu provokasyonların Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemekten başka gayesi yoktur. Dikkat edin, ülkemiz geliştikçe, güçlendikçe, bölgesel ve uluslararası platformlarda çıkarlarını korumak için daha kararlı davrandıkça, saldırıların şiddeti de artmıştır." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, ihracat rakamlarının 165 milyar dolara ulaştığı, faizlerin en düşük seviyelere düştüğü, IMF'ye borcun tamamen sıfırlandığı bir dönemde Gezi olaylarının başlamasının tesadüf olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu: "Faizler 4,6'ya kadar düşmüştü. Hemen bir saldırıya girdiler ve rakamlar çift haneli rakamlara çıktı. Büyük bir yönetim sistemi reformuna imza attığımız Haziran seçimleri sonrasında kur üzerinden tetiklenen ekonomik operasyonları da tesadüf olarak görmüyoruz. Gezi olaylarında, sokakları karıştıranlarla DEAŞ'ı, PKK'yı üzerimize salanlar, FETÖ'yü besleyip büyütenler bölücü terör örgütüne meşruiyet kazandırmak için kampanya düzenleyenler hep aynıdır. Milletimizin devletine, hükümetine ve ekonomisine olan güvenini tahrip etmeyi hedefleyen son girişimin de adresi aynı yere çıkıyor. Biz, kuklaları da kuklacıları da çok iyi biliyoruz. Kimin kimle hangi pazarlıklara giriştiğini de gayet iyi biliyoruz. Bu kuşatma girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz."

"Ekonomik sabotajlar üzerinden milli onur ve egemenliğimizin çiğnenmesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırı boyunca bir terör koridorunun oluşmasına rıza göstermeyeceğini söyledi. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de haklarından asla geri adım atmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye, ne siyasi ne ekonomik alanda egemenlik haklarını pazarlık konusu yapmayacaktır. Türkiye FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi katil sürüleriyle mücadelesini sekteye uğratmayacaktır. Türkiye milli projelerinden, milli kalkınma hamlesinden asla vazgeçmeyecektir. Hiçbir tehdit ve şantajın 2023 hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. Aynı şekilde milletimizin refahı, kardeşlerimizin huzuru, devletimizin bekası için çalışmayı, üretmeyi, taş üstüne taş koymayı sürdüreceğiz." diye konuştu. - Kızılcahamam'a 52 milyon liralık yatırım Kızılcahamam Belediyesinin, bakanlıkların ve büyükşehir belediyesinin ilçeye kazandırdığı hizmetlerin resmi açılışını yaptıklarına işaret eden Erdoğan, yatırımlara ilişkin bilgi de verdi.