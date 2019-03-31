Kızılcahamam'da, AK Parti adayı Acar başkan oldu

ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Süleyman Acar, başkan seçildi.

Kızılcahamam'da, AK Parti'nin belediye başkan adayı Süleyman Acar, sandıktan çıkan oyların çoğunluğunu aldı. Süleyman Acar, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.

SÜLEYMAN ACAR KİMDİR?

Kızılcahamam'da 1970 yılında doğan Süleyman Acar, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü mezunu. Kızılcahamam Belediyesi'ne bağlı Kızılcahamam Jeotermal A.Ş.'de muhasebe müdürü olarak çalışan Acar, 1999 yılında kendi Mali Müşavirlik Bürosunu açtı. Süleyman Acar, 2013 yılında Kamu Gözetim Kurumu'ndan Bağımsız Denetçilik unvanı aldı. Süleyman Acar, halen Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

