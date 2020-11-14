HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızılcahamam’da çıkan yangında bir ev tamamen yandı

Kızılcahamam’da çıkan yangında bir ev tamamen yandı

14.11.2020 12:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara, Kızılcahamam’da çıkan yangının ardından bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Binkoz Mahallesi halkından Yakup Çarkçı’ya ait olduğu belirtilen tek katlı evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.Yangını ilk fark eden köylüler İtfaiyeye ve Jandarmaya haber verdiklerini ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilerek sabaha kadar çalışma sürdürüldüğü belirtildi.

Ankara, Kızılcahamam’da çıkan yangının ardından bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Binkoz Mahallesi halkından Yakup Çarkçı’ya ait olduğu belirtilen tek katlı evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangını ilk fark eden köylüler İtfaiyeye ve Jandarmaya haber verdiklerini ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilerek sabaha kadar çalışma sürdürüldüğü belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
CHP'li eski başkan koronavirüsten yaşamını yitirdiCHP'li eski başkan koronavirüsten yaşamını yitirdi
İnternet kafelerin dolmasını sağlayan efsane 20 yaşında İnternet kafelerin dolmasını sağlayan efsane 20 yaşında
1/

En Çok Okunan Haberler

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Cep telefonuyla kayda aldırdı! Beyin ameliyatı olan çocuğa işkence ve dayak

Cep telefonuyla kayda aldırdı! Beyin ameliyatı olan çocuğa işkence ve dayak

MSB'den Türkiye-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama

Ankara'da kritik görüşme!

Hava almak için balkona çıktı! Görünce şaşkınlık yaşadı

Hava almak için balkona çıktı! Görünce şaşkınlık yaşadı

CHP'li eski başkan koronavirüsten yaşamını yitirdi

CHP'li eski başkan koronavirüsten yaşamını yitirdi

İncirlik'te görevli Yarbay'ın sır ölümü

İncirlik'te görevli Yarbay'ın sır ölümü

Trakya'da alarm zilleri çalıyor: Koronavirüs artışı Türkiye ortalamasının 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.