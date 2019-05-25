HABER

Kızılcahamam’da demir hırsızları kıskıvrak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 14:31 | Son Güncelleme

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde inşaata girerek demir çaldığı iddia edilen 3 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.Olay, gece saatlerinde Kızılcahamam ilçesinin İsmet Paşa Mahallesi’nde bulunan Uygur Tababet inşaatında meydana geldi.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde inşaata girerek demir çaldığı iddia edilen 3 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Olay, gece saatlerinde Kızılcahamam ilçesinin İsmet Paşa Mahallesi’nde bulunan Uygur Tababet inşaatında meydana geldi. İnşaattan çaldıkları demirleri kamyonete yükleyen hırsızlık zanlıları, polisin kendilerine doğru geldiğini görünce kaçmaya başladı. Devriye gezen ekibin hırsızlık olayı olduğuna dair ve şüphelilerin kaçtıkları yönünde anonsu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile demir yüklü kamyonet arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Ciğirler Mahallesi istikametine doğru kaçan 06 N 3499 plakalı kamyoneti takip eden ekipler, aracı sıkıştırarak durdurmayı başardı. Kamyonetten inerek gece karanlığında ağaçlık alanda izlerini kaybettirmeye çalışan 3 şüphelinin izini süren polis ekipleri, 3 zanlıyı da ağaçlık alanda yakalayarak gözaltına aldı.
Daha önce de hırsızlık, yaralama ve çeşitli suçlardan haklarında işlem yapıldığı öğrenilen gözaltındaki şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ferhat A. (30), Emre K. (18), Muhittin U. (19) isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybettiTraktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Evden hırsızlık yapan abla kardeş yakalandıEvden hırsızlık yapan abla kardeş yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Ankara'da hareketlilik! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketlilik! Vurularak etkisiz hale getirildi

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.