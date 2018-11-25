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Kızılcahamam'da 'kadına yönelik şiddete hayır' yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 18:18 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, Kızılcahamam Meslek Yüksek Okulu ve Kadın Platformu öncülüğünde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, Kızılcahamam Meslek Yüksek Okulu ve Kadın Platformu öncülüğünde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Kızılcahamam Belediyesi önünden başlayan yürüyüşe, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska ve Kızılcahamam'da bulunan sivil toplum kuruluşları ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş öncesinde konuşan Kızılcahamam Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska, ilçede farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir yürüyüş düzenlediklerini söyledi. Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ise şunları söyledi: "Lafa gelince kadınlar hep bizim baş tacımızdır, ama maalesef gerek bizim ülkemizde, gerekse dünyanın farklı yerlerinde istemediğimiz ve arzu etmediğimiz şekilde kadına karşı şiddet söz konusu ki bugün burada bu farkındalığı artırmak için toplanmış bulunuyoruz. Bunu gidermenin en önemli etkenlerinden bir tanesi eğitimdir. Eğitime önem verirsek inşallah, bu tarz olumsuzluklarla bundan sonra mücadele etmek zorunda kalmayız." Etkinliğe katılanlar Kızılcahamam Belediyesi önünden Soğuksu Milli Parkı'na kadar yaklaşık 5 kilometre yürüdü.

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