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Kızılcahamam’da sabaha karşı bir markette yangın çıktı

24.02.2021 08:34 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir markette sabaha karşı yangın meydana geldi.Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan market, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir markette sabaha karşı yangın meydana geldi.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan market, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sabaha karşı 04.00 sıralarında çıkan yangında alevler marketin içerisini komple kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangının çıktığı marketin üzerinde oturan daire sahipleri tahliye edildi. Yangında market tamamen yanarken can kaybı yaşanmadı.

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