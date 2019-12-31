Kızılcahamamlı işletmeci meyve bileşenlerinden "mor bazlama" üretti

OSMAN KARASLAN - Kaplıcaları ve doğasıyla ünlü Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir iş yeri sahibi, meyvelerden elde edilen bileşenlerden oluşan mor bazlama üretti.

Ankara'ya 80 kilometre uzaklıktaki dört tarafı ormanlarla çevrili Kızılcahamam ilçesi, doğası ve kaplıcalarının yanı sıra Türk ekmeği olarak bilinen ve sacda pişirilen bir ekmek türü olan bazlama üretiminde de adından söz ettiriyor.

İlçede bazlama üretimi yapan kadın işletmeci Necla Özgen'in meyvelerden elde edilen bileşenle ürettiği bazlama kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mor bazlama üretiminde yetkililerden yoğun destek aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'de ilk defa Kızılcahamam'da üretilen mor bazlamanın içeriği meyvelerden elde edilen bileşenlerden oluşuyor. Bu bileşenler antosiyaninler olarak biliniyor ve sağlığımıza birçok faydası bulunuyor. Antosiyaninler güçlü bir antioksidan kaynağı. Mor bazlama, düşük glisemik indekse sahip. Kan şekerini ani yükseltmemesi ve hipoglisemi ataklarına engel olması nedeniyle de şeker hastaları için de tavsiye ediliyor."