Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1993 yılında yapımı tamamlanan Kızılcapınar Barajı’nda su en yüksek seviyeye ulaştı. Barajın su ile dolması sonucu ortaya muhteşem bir doğal güzellik çıktı.

Kdz. Ereğli ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin 1993 yılında ortaklaşa yaptığı Kızılcapınar Barajı’nda su seviyesi yüzde 100’e ulaştı. Bazı noktalarda derinliği 109 metreyi bulan barajın tam doluluk oranına ulaşması ile ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Kızılcapınar ve Ova Köyü etrafında kurulan barajın oluşturduğu doğal güzellik dışarıdan gelen insanları cezbederken, köylüler ise manzaradan ziyade suyun altında kalan evleri ve arazilerine üzülüyor.

Barajın yapılması ile birlikte 80 dönüm arazisi ve üç evini kaybettiğini dile getiren köy sakinlerinden 85 yaşındaki Sabri Sevim, işleyebilecekleri hiçbir tarım arazisi kalmadığını söyledi. Baraj yapılmadan önceki günleri çok özlediklerini dile getiren Sabri Sevim;" Baraj yapılmadan önce benim arazim vardı buralarda 80 dönümlük arazim 3 tane evim vardı. Hep gittiler. Suyun altında şimdi okul var aşağı yukarı da 40-45 tane de ev var suyun altında. Bu barajın yapımı 1989’da başladı 1993’te bitti. Araziler hep gitti. Kırsal kesimler kaldı. Fındıkçılık yok artık. Fındık tarlalarımızda gitti. Biz 1-2 ton fındık çıkartıyorduk. Geçimimizi fındıktan sağlıyorduk, yemişlerimiz her şeyimiz gitti barajın altında kaldı. Eskileri özlüyoruz tabi ama çoktan yıkıldı hep. Makinelerin hepsi yıktı evleri. Birkaç ev kaldı yıkılmayan, makinelerde oralara giremedi zaten. Baraj yüzünden tarımda hep geri kaldık” diye konuştu.

Şu anda barajda doluluk seviyesinin en üst noktaya ulaştığını belirten köy sakinlerinden Ayhan Sevim ise yazın sular çekildiğinde eski evlerinin ortaya çıktığını ve nostalji yaşadıklarını ifade etti. Baraj sularının altında 1 okul, 2 lojman, 50’ye yakın ev ve köyün mezarlıklarının bulunduğunu belirten Sevim şunları söyledi; “Şu güzelim köyümüzde yaşantımız bozuldu. Baraj gelince herkes seviniyor güzel manzara diye ama biz sevinmiyoruz. Çünkü geçim kaynağını hep buradan sağlıyorduk. 3 tane evimiz gitti suyun altına. Genelde mahalle olarak 50’ye yakın ev var şu an suyun altında. Şu an 50 ev, 1 okul 2 tane de lojman var. Diğer alanlar ise hep dikim arazisi idi. Herkes çalışıyordu geçim kaynağı olarak tarlalardan elde ediyordu. Herkesin geçim kaynağı gitti. Vatandaşın şu an geçinecek bir tarlası yok. Tabi ki burası devletimiz ve Ereğli için büyük bir kazanç içme suyu için. Büyüklerimiz böyle layık görmüş bu şekilde değerlendirdiler. Şuan su en yüksek seviyede. Fakat yazın kuraklıktan dolayı sular çekilince hafif bir nostalji yaşıyoruz, eski evlerimizi ortaya çıkınca. Çünkü bizim çocukluğumuz hep buralarda geçti. O eski günleri hatırlıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Ne de olsa köy bizim köyümüz. Buralarda feci olaylar oldu tabi köyümüzde patpat kazası oldu. 3 tane gencimiz gitti. Yani baya kazalar yaşandı. Ama şu an güvenlik açısından baya tedbir alındı yani herhangi bir sıkıntımız yok. Köyümüzün havası temiz, suyu var doğal manzarası, her şeyiyle güzel köyümüz. Ama tabi ki gene köyümüze sahip çıkılması gerekir. Mesela arkadaşlarımız gelip oturuyorlar burada, şu görüntü kirliliği olmasa çöpler olmasa çok güzel bir görüntü var değil mi? “

Emekli maden işçisi Mehmet Karaduman ise 1993 yılında yapımı tamamlanan barajın aniden dolması ile mezarlıkların birçoğunu kurtaramadıklarını belirtti. Karaduman konuşmasında “Barajın altında mezarlarımız var. Tabi ki çıkartabildiklerimizi çıkardık ama çıkaramadıklarımız kaldı. Büyüklerimizin kemiklerini aldık. Su aniden doluverdi, alabilen aldı, alınamayanlar suyun altında kaldı” dedi.

Yaşanan ölümlü kazalar nedeniyle barajın etrafı tel örgülerle çevrilirken, baraja girişler ise tamamen yasaklandı. Kızılcapınar barajı halen Kdz. Ereğli ve Gülüç başta olmak üzere yaklaşık 150 bin nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılıyor.