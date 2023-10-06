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KIZILCIK ŞERBETİ 33. BÖLÜM İZLE CANLI! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı

06.10.2023 19:03 | Son Güncelleme:
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Kızılcık Şerbeti 33. bölüm izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Doğa ve Fatih'in mahkeme sahneleri ile Fatih'in kızı Cemre'yi Doğa'dan aldığı sahneler olay olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı merak edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? İşte Kızılcık Şerbeti 33. bölüm canlı izle ekranı ile son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm için geri sayım devam ediyor. Heyecanla beklenen 33. bölümde neler yaşanacağı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Yayınlanan fragmanla birlikte heyecanın iyice arttığı Kızılcık Şerbeti her hafta cuma günleri saat 20.00'de Show TV'de yayınlanıyor. İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm detayları ve Show TV yayın akışı...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Doğa'nın avukatının Fatih tarafından satın alınması ile başlayan süreç, Doğa'nın aleyhinde ilerlemektedir. Kısa bir süreliğine bebeğini Nursema'ya emanet eden Doğa, onun bunu fırsat bilerek çocuğunu görsün diye Fatih'i çağırması nedeniyle ikilinin arası açılacaktır. Ayrıca, Nursema ve Umut'un, Abdullah'ın evine geçici olarak gelmesi ikilinin ilişkisini olumsuz etkiler. Diğer yandan; Ömer ve Kıvılcım evlendiklerini deklare etmek üzere bir yemek daveti yaparlar. Alev yemeğe son anda katılacak ve büyük bir bomba patlatacaktır. Ama en büyük sürpriz ise finalde mahkeme salonunda yaşandı.

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KIZILCIK ŞERBETİ 33. BÖLÜM İZLE CANLI!

Bebeğin gelmesiyle Ünallar'ın evinde bayram havası esmektedir. Özellikle Fatih ve Pembe aşırı derecede mutlulardır. Kıvılcımlar'ın evinde ise tam anlamıyla yas havası hakimdir. Kıvılcım ve Doğa avukatlarının yönlendirmesiyle velayet sonucunu değiştirmek için harekete geçecekler ancak tüm çabaları Fatih'in kumpaslarıyla geri tepecektir. Nilay'ın ısrarıyla Pembe ve Nursema ona tesettür kutlaması düzenleyecekler, lokantada yapılan parti Alev'in de gelmesiyle farklılıkların bir kez daha göz önüne serilmesine neden olacaktır. Doğa'nın avukatının gerçek yüzünü anlayan Kıvılcım, bu işi düzeltmek için Doğa'yla birlikte Ünallar'ın kapısına dayanacaktır.

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

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