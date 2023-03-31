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Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti ceza mı aldı? 31 Mart Show TV yayın akışı

31.03.2023 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisi Show TV’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri oldu. İzleyiciler bu akşam dizinin olup olmadığını merak ediyorlar. Her hafta Cuma günü ekrana gelen dizi, son bölümünde yaşananlar nedeniyle gündemden düşmüyor. Peki Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti ceza mı aldı? İşte 31 Mart Show TV yayın akışı...

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti ceza mı aldı? 31 Mart Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm merak edildi. Oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Geçtiğimiz haftalardaki bölümlerinde yaşananlardan dolayı RTÜK'ten açıklama gelen dizinin ceza alıp almadığı da araştırılıyor. İşte Kızılcık Şerbeti ile ilgili gelişmeler ve 31 Mart Show TV yayın akışı...

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti bu akşam 21. bölümü ile ekranlara gelecek. Son haftaların reyting rekortmeni dizi Show TV'de yayınlanıyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

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KIZILCIK ŞERBETİ CEZA MI ALDI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bazı televizyon kanallarına cezai yaptırım uyguladı. RTÜK, din ve kadına şiddet sahnelerinden dolayı gelen şikayetlerin ardından Show TV'ye Kızılcık Şerbeti dizisindeki sahneler nedeniyle 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

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31 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
02:45 Güzel Günler


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