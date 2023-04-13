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Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan hata! Nursema ve Pembe’li sahnedeki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı

13.04.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine Ceren Yalazoğlu, Pembe karakterine ise Sibel Taşçıoğlu hayat veriyor. Cuma akşamları ekrana gelen dizide Nursema ve Pembe’nin yer aldığı bir sahnede yapılan çekim hatası sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan hata! Nursema ve Pembe’li sahnedeki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Oyuncuları arasında ünlü isimlerin yer aldığı dizide Pembe Ünal karakterini Sibel Taşçıoğlu, Nursema Ünal karakterini ise Ceren Yalazoğlu canlandırıyor. Sevilen dizide yapılan çekim hatası dikkatlerden kaçmadı.

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Doğukan Güngör’ün canlandırdığı Fatih’in otelinin açılışına katılan Pembe ve Nursema’nın konuştukları sırada bir çekim hatası yapıldığı fark edildi.

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Dizide hatanın yapıldığı sahnede Abdullah bir tanıdığı ile konuşuyor. Abdullah’ın Mustafa’ya sinirlenip ona doğru bakması Pembe’nin dikkatinden kaçmıyor. Pembe ne olduğunu anlamaya çalışırken Nursema’ya durumu anlatıyor.

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Konuşma sırasında Nursema ve Pembe’nin yüzleri Abdullah’a doğru dönükken, Abdullah Mustafa’nın yanına giderken bir anda Nursema’nın yeri değişiyor ve babasına arkasının dönük olduğu görülüyor.

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