SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Murat Tavlı da rol alacak. Uzun yıllardır dönem dönem ekran önünde yerini alan Murat Tavlı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Kızılcık Şerbeti Murat Tavlı kimdir? Murat Tavlı kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MURAT TAVLI KİMDİR?

23 Haziran 1987 İstanbul doğumlu Murat Tavlı 35 yaşındadır. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde eğitim aldı. Birçok tiyatro oyununda, ekran önü ve reklam projelerinde yer aldı.

Oyunculuk ve tiyatro deneyimlerinin yanı sıra yazarlık deneyimi de bulunuyor. Senaryosu ve basılı kitabı bulunuyor. ‘Ne Münasebet’ adlı ödüllü oyunun yazarlarındandır. Hanfendi Bi Bakar Mısınız? Anlatacaklarım Var yazarın ilk kitabıdır.

MURAT TAVLI DİZİ VE FİLMLER

2010-Farklı Desenler

2011-Yahşi Cazibe

2013-Küçük Kıyamet

2014-Hıyanet Sarmalı

2014-Yeşil Deniz

2016- NO 309

