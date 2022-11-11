SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Murat Tavlı da rol alacak. Uzun yıllardır dönem dönem ekran önünde yerini alan Murat Tavlı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Kızılcık Şerbeti Murat Tavlı kimdir? Murat Tavlı kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...
23 Haziran 1987 İstanbul doğumlu Murat Tavlı 35 yaşındadır. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde eğitim aldı. Birçok tiyatro oyununda, ekran önü ve reklam projelerinde yer aldı.
Oyunculuk ve tiyatro deneyimlerinin yanı sıra yazarlık deneyimi de bulunuyor. Senaryosu ve basılı kitabı bulunuyor. ‘Ne Münasebet’ adlı ödüllü oyunun yazarlarındandır. Hanfendi Bi Bakar Mısınız? Anlatacaklarım Var yazarın ilk kitabıdır.
2010-Farklı Desenler
2011-Yahşi Cazibe
2013-Küçük Kıyamet
2014-Hıyanet Sarmalı
2014-Yeşil Deniz
2016- NO 309