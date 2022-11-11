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Kızılcık Şerbeti Murat Tavlı kimdir? Murat Tavlı kaç yaşında ve nereli?

11.11.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Tavlı Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosunda yerini aldı. Bununla beraber Murat Tavlı'nın kim olduğu sorgulanmaya başlandı. Murat Tavlı hem oyuncu hem de yazardır. Peki Kızılcık Şerbeti Murat Tavlı kimdir? Murat Tavlı kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Kızılcık Şerbeti Murat Tavlı kimdir? Murat Tavlı kaç yaşında ve nereli?

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Murat Tavlı da rol alacak. Uzun yıllardır dönem dönem ekran önünde yerini alan Murat Tavlı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Kızılcık Şerbeti Murat Tavlı kimdir? Murat Tavlı kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Kızılcık Şerbeti Murat Tavlı kimdir? Murat Tavlı kaç yaşında ve nereli?

MURAT TAVLI KİMDİR?

23 Haziran 1987 İstanbul doğumlu Murat Tavlı 35 yaşındadır. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde eğitim aldı. Birçok tiyatro oyununda, ekran önü ve reklam projelerinde yer aldı.

Oyunculuk ve tiyatro deneyimlerinin yanı sıra yazarlık deneyimi de bulunuyor. Senaryosu ve basılı kitabı bulunuyor. ‘Ne Münasebet’ adlı ödüllü oyunun yazarlarındandır. Hanfendi Bi Bakar Mısınız? Anlatacaklarım Var yazarın ilk kitabıdır.

MURAT TAVLI DİZİ VE FİLMLER

2010-Farklı Desenler
2011-Yahşi Cazibe
2013-Küçük Kıyamet
2014-Hıyanet Sarmalı
2014-Yeşil Deniz
2016- NO 309

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