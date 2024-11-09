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Kızılcık Şerbeti'ne bomba oyuncu! Nilay'ın annesi Serap geliyor! Bakın kim canlandıracak...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.11.2024 09:14
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Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Şebnem Bozok, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir oyuncu geliyor. Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakterinin annesi diziye dahil oluyor.

Kızılcık Şerbeti'ne bomba oyuncu! Nilay'ın annesi Serap geliyor! Bakın kim canlandıracak...

Show TV'nin iddialı dizileri arasında yer alan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezona yeni karakterlerle giriş yapmıştı. En dikkat çeken isimlerden ve senaryonun seyrini değiştiren karakterler de Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik olmuştu.

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Rahimcan Kapkap’ın partneri olacak Duygu Kocabıyık ve annesi Semra San, Batuhan Bozkurt, Servet Pandur ve Şebnem Bozok'un katılmasıyla birlikte de kadro iyice genişledi.

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NİLAY'IN ANNESİ GELİYOR!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre de diziye Nilay'ın annesi dahil oluyor. Reyting rekorları kırmaya devam eden diziye, Nilay’ın (Feyza Civelek) annesi Serap rolüyle Neslihan Yeldan geliyor. Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti’ne 77. bölümde olacak.

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NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

25 Şubat 1969’da İstanbul’da doğan Neslihan Yeldan, oyunculuğa 1987’de Ortaoyuncular’da adım attı. 1995’te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı bitirdikten sonra, bir süre Kent Oyuncuları, İstanbul Halk Tiyatrosu’nda, Dormen Tiyatrosu’nda ve Duru Tiyatro’da çalıştı. Çeşitli televizyon dizileri ve reklam filmlerinde rol alan ve "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" ile BKM Oyuncuları’na katılan Yeldan, ayrıca “Bir Demet Tiyatro” dizisi ve “Bana Bir Şeyhler Oluyor” oyununda da rol aldı. Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı Füreya karakteriyle tanınan Neslihan Yeldan, çeşitli sinema ve dizi filmlerde aldığı rollerin yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapıyor.

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Kızılcık Şerbeti
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