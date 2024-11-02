Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha... Ortalık yine karışacak

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezona oldukça iddialı başladı. Her bölümü büyük ses getiren Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda birçok yeni karakter dahil oldu.

Ancak yeni sezondaki üvey anneyle ilişki sahneleri istenmedi. Dizinin ilerleyen bölümlerinde önce Heves’e hayat veren Şebnem Dönmez, ardından da Giray’ı canlandıran Kaan Taşaner'ın ekibe veda edeceği öğrenildi.

Dizide bazı ayrılıklar yaşanırken yeni bir isim daha katılacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı Gold Film imzalı “Kızılcık Şerbeti”nin hikâyesine Halime karakteri dahil olacak.

ORTALIK YİNE KARIŞACAK

Rolü usta oyuncu Güneş Hayat canlandıracak. Halime’nin Sibel Taşçıoğlu’nun hayat verdiği fenomen karakter Pembe’nin eski mahallesinden geleceği ve ortalığın karışacağı öğrenildi.