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Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha... Ortalık yine karışacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.11.2024 11:31
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine yeni sezonda yeni karakterler dahil olmuştu. İki ismin veda edeceği konuşulan diziye yeni bir isim daha katıldı. Kızılcık Şerbeti'nde ortalık yine fena karışacak.

Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha... Ortalık yine karışacak

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezona oldukça iddialı başladı. Her bölümü büyük ses getiren Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda birçok yeni karakter dahil oldu.

kızılcık

Ancak yeni sezondaki üvey anneyle ilişki sahneleri istenmedi. Dizinin ilerleyen bölümlerinde önce Heves’e hayat veren Şebnem Dönmez, ardından da Giray’ı canlandıran Kaan Taşaner'ın ekibe veda edeceği öğrenildi.

GİRAY HEVES

Dizide bazı ayrılıklar yaşanırken yeni bir isim daha katılacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı Gold Film imzalı “Kızılcık Şerbeti”nin hikâyesine Halime karakteri dahil olacak.

güneş hayat

ORTALIK YİNE KARIŞACAK

Rolü usta oyuncu Güneş Hayat canlandıracak. Halime’nin Sibel Taşçıoğlu’nun hayat verdiği fenomen karakter Pembe’nin eski mahallesinden geleceği ve ortalığın karışacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
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