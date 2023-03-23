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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı başörtülü pozundan sonra yine gündemde! Sıla Türkoğlu'ndan iddialı paylaşım

23.03.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteri ile son dönemde dikkat çeken Sıla Türkoğlu başörtülü pozuyla dikkat çekmişti. Güzel isim şimdi de beyazlar içinde poz verdi. Derin bacak dekoltesiyle dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı başörtülü pozundan sonra yine gündemde! Sıla Türkoğlu'ndan iddialı paylaşım

RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızılcık Şerbeti dizisi sosyal medya gündemde. Dizi kadar dizinin oyuncuları da dikkat çekiyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle öne çıkan Sıla Türkoğlu paylaşımlarıyla gündem oldu.

"Hepimizin yaşadığı ortak bir derde iki taraflı değinen bir işin parçası olmak beni heyecanlandıran noktaydı" diyen Sıla Türkoğlu geçtiğimiz günlerde başörtülü bir pozunu paylaşınca beğeni toplamıştı.

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Güzel isim son olarak beyaz derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi. Hayranlarını mest eden Sıla Türkoğlu'na "Melek gibisin" yorumları yağdı.

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DOĞUKAN GÜNGÖR AÇIKLAMASI

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde rol arkadaşına dair de konuşmuştu. Sıla Türkoğlu "Doğukan ile en başından beri saygımız baki olunca birbirini anlayan ve birbirine iyi gelen bir dostluk kurduk. Zamanla frekanslarımız daha da tuttu. Şu an sosyal hayatımızda da çokça vakit geçiriyoruz. Ee, böyle olunca da karşılıklı rol almak, oyun oynamak gibi oluyor. Genel olarak bütün ekip iyi bir iletişim dili yakaladık. O yüzden sette zaman gayet keyifli geçiyor" demişti.

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