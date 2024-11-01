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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Paris sokaklarında aşka geldi! Ata Ayyıldız ile karelerine beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.11.2024 11:34
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Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteri ile yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde Ata Ayyıldız ile aşkını ilan eden ünlü isim sevgilisiyle Paris'e gitti. Ünlü çiftin aşk dolu karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Paris sokaklarında aşka geldi! Ata Ayyıldız ile karelerine beğeni yağdı

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Doğa karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Ata Ayyıldız ile aşkı doludizgin devam eden ünlü isim soluğu Paris'te aldı. Sevgilisi ile karelerini peş peşe paylaşan Türkoğlu'nun kareleri kısa sürede beğeni topladı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü çiftin karelerine sosyal medyada; 'çok güzelsiniz', 'size bayılıyorum', 'çok yakışıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

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İşletmeci Ata Ayyıldız ile oyuncu Sıla Türkoğlu ilk kez Mardin'de bir düğünde görüntülenmişti. Daha önce Mardin'de bir düğünde kameralara yansıyan çiftten Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle pozlarını "Anılar" notuyla geçtiğimiz hafta ilk kez paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
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