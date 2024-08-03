MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu plajda görüldü! Bir bakan bir daha baktı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu plajda görüldü! Bir bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.08.2024 09:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Sıla Türkoğlu dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Bodrum tatilinde plajda görüntülenen ünlü isim fiziğiyle beğeni topladı.

MYNET-Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sıla Türkoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

SILA 2

Türkoğlu dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Sezonun yorgunluğunu deniz, kum ve güneş ile atmaya çalışan güzel oyuncu plajda görüntülendi.

22 sıla

PLAJDA ŞOV YAPTI

Siyah mayosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle adeta şov yaptı.

11 sıkaa

Daha önce Dünyaca ünlü bir dergi tarafından yapılan oylamada 2024 yılının Yaşayan En Güzel Kadını seçilen Sıla Türkoğlu plajda da bakana bir daha baktırdı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
En Çok Okunan Haberler
Altın fiyatlarında çifte rekor kimsenin beklemediği anda geldi!

Altın fiyatlarında çifte rekor kimsenin beklemediği anda geldi!

Biden istedi, Netanyahu direndi; Esir takası ve ateşkes olacak mı?

Biden istedi, Netanyahu direndi; Esir takası ve ateşkes olacak mı?

24 saati geçti, Instagram ne zaman açılacak? Erişim engeli sonrası peş peşe açıklamalar: Bakan ne zaman açılacağını duyurdu

24 saati geçti, Instagram ne zaman açılacak? Erişim engeli sonrası peş peşe açıklamalar: Bakan ne zaman açılacağını duyurdu

Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

Doktorları bile şaşırttı! Ölüm riski %100'dü! Beyni soğutularak hayata tutundu

Doktorları bile şaşırttı! Ölüm riski %100'dü! Beyni soğutularak hayata tutundu

Muslera, Necip'i susturmaya çalıştı! "Mikrofonun açık"

Muslera, Necip'i susturmaya çalıştı! "Mikrofonun açık"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.