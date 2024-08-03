Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu plajda görüldü! Bir bakan bir daha baktı

MYNET-Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sıla Türkoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Türkoğlu dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Sezonun yorgunluğunu deniz, kum ve güneş ile atmaya çalışan güzel oyuncu plajda görüntülendi.

PLAJDA ŞOV YAPTI

Siyah mayosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle adeta şov yaptı.

Daha önce Dünyaca ünlü bir dergi tarafından yapılan oylamada 2024 yılının Yaşayan En Güzel Kadını seçilen Sıla Türkoğlu plajda da bakana bir daha baktırdı.