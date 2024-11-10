Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı diziden ayrıldı! Kaan Taşaner açık açık söyledi

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla sık sık eleştiri alıyordu. Diziye sonradan giren Kaan Taşaner kısa süre sonra diziden ayrılma kararı aldı. Ayrıca bununla da kalmadı ve sözünü de sakınmadı.

Kızılcık Şerbeti'nde Giray karakterini canlandıran Kaan Taşaner'in ayrılık kararı almasından sonra açıklaması da gündeme geldi.

Magazin Hattı'na konuşan Taşaner “Hikayenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi. Sanırım böylesi daha hayırlı olacaktı. Başlangıçta değil de sonradan trajikleşti. Ben yine senaryo okumaya devam edeceğim. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer” ifadelerini kullandı.

AFİŞTE YER ALMAYINCA KIZMIŞTI

Kaan Taşaner 3. sezon afişinde yer almamasına da sitem etmişti. O dönem oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Saygının yokluğu, açıkça yapılan bir hakarete nazaran az saldırgan olsa da aynı derece yaralayıcı bir hal alabilir. Örneğin, karşıdaki insana hakaret edilmiyordur ama onun bir insan olarak varlığı da tanınmıyordur Bu kişi, varlığı önem arz eden tam bir insan olarak görülmüyordur. Bir toplum yalnızca birkaç kişiyi ayırıp geri kalan kitlelere bu şekilde davrandığı zaman bu bir saygı kıtlığı yaratır.



sanki bu kıymetli cevherden herkese yetecek kadar yokmuş gibi. Çoğu açlıklar gibi; bu kıtlık da insan yapımıdır, yiyeceğin aksine saygının hiçbir maliyeti de yoktur. O zaman niçin saygı bu kadar kıt olsun ki?"