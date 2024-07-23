Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya o kareyi görünce dayanamadı! Önce konuşmakta zorlandı sonra gözyaşlarını tutamadı

MYNET-Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Kıvılcım karakteri ile adından söz ettiren Evrim Alasya Gain'de yayınlanan ‘Senem Aydın’la Hadi Anlat programının konuğu oldu.

Programda samimi itiraflarda bulunan Evrim Alasya bir anda kardeşinin fotoğrafını görünce konuşmakta zorlandı ve gözyaşlarını tutamadı.

'KONU AİLE OLUNCA...'

Ünlü isim, “Bilmiyorum neden böyle oldum… O benim canım. Her anlamda yanında olmaya çalıştığım tek kardeşim. Aile çok önemli benim için. Daha ötesi yok. Konu aile olunca böyle duygulandım” diye konuştu.

Senem Aydın ise ünlü ismin bu haline üzülüp 'yakın dönemde bir şey mi yaşadın?' diye sordu. Evrim Alasya ise 'yok hayır. Konu aile olunca böyle oldum' diyerek yanıt verdi.

YORUM YAĞDI

Programdaki o anlara ise sosyal medyada yorum yağdı. Evrim Alasya'ya 'çok doğal kadın', 'izlerken ağlayacaktım' gibi yorumlar yapıldı.