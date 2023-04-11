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Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Sıla Türkoğlu göğüs dekolteli poz verdi! "Allah özenmiş de yaratmış"

11.04.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine Sıla Türkoğlu hayat veriyor. Reyting rekortmeni dizide güzelliği ile adeta büyüleyen Sıla Türkoğlu sosyal medya hesabından göğüs dekolteli fotoğraflarını paylaştı.

Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Sıla Türkoğlu göğüs dekolteli poz verdi! "Allah özenmiş de yaratmış"

Oyuncuları arasında Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu da yer alıyor. Doğa karakterine hayat veren ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti.

sıla-türkoğlu

İzmir’in Bornova ilçesinde dünyaya gelen 23 yaşındaki güzel oyuncu ilk olarak 2018 yılında Ağlama dizisinde rol aldı.

sıla-türkoğlu-göğüs-dekoltesi

Ünlü oyuncu Yemin dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile büyük çıkış yakaladı. Sıla Türkoğlu daha sonra Emanet dizisinde Seher karakterine hayat verdi.

kızılcık-şerbeti

Başarılı oyuncunun fotoğrafına takipçileri "Allah özenmiş de yaratmış", "Her zamanki gibi şahane", "Güzellik", "En kıymetli mücevherin gözlerin" yorumunda bulundu.

sıla-türkoğlu-dekolte

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