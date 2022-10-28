Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, konusu nedir? Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları ve isimleri

Kızılcık Şerbeti oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Dizi, aynı doğrulara fakat farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa ve Fatih'in yıldırım nikahıyle evlenmesiyle yaşanan olayları konu edinecek. İşte Kızılcık Şerbeti oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. “Kızılcık Şerbeti” doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları arasında Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.

ÖMER ÜNAL (BARIŞ KILIÇ)

KIVILCIM ARSLAN (EVRİM ALASYA)

ABDULLAH ÜNAL (SETTAR TANRIÖĞEN)

DOĞA KORKMAZ (SILA TÜRKOĞLU)

PEMBE ÜNAL (SİBEL TAŞÇIOĞLU)

FATİH ÜNAL (DOĞUKAN GÜNGÖR)

ALEV ARSLAN (MÜJDE UZMAN)

