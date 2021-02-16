HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızıldağ Geçidi’nde mahsur kalan sürücülere yiyecek ve içecek yardımı

Kızıldağ Geçidi’nde mahsur kalan sürücülere yiyecek ve içecek yardımı

16.02.2021 23:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kızıldağ Geçidi’nde mahsur kalan sürücülere yiyecek ve içecek yardımı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi’nde kar nedeniyle yolda mahsur kalan tır şoförlerine İmranlı Arama Kurtarma ekipleri yiyecek ve içecek yardımında bulundu.Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi’nde kar nedeniyle yolda mahsur kalan tır şoförlerine İmranlı Arama Kurtarma ekipleri yiyecek ve içecek yardımında bulundu.
Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi’nde, kar ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araç sürücüleri yolda mahsur kaldı. Yiyecek ve içecek sıkıntısı yaşayan sürücülerin yardımına ise İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri koştu. Ekipler kar ve tipinin etkili olduğu geçitte yolda kalan sürücülere yiyecek ve içecek yardımında bulundu.

Kızıldağ Geçidi’nde mahsur kalan sürücülere yiyecek ve içecek yardımı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Kayseri'de zincirleme kaza! Otoyol trafiğe kapandıKayseri'de zincirleme kaza! Otoyol trafiğe kapandı
Cuma suresinin meali ve faziletiCuma suresinin meali ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Şubat koronavirüs tablosu

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama: Bu bir katliamdır

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

17 yaşındaki genç kızın imdadına UMKE ekipleri yetişti

17 yaşındaki genç kızın imdadına UMKE ekipleri yetişti

Kayseri'de zincirleme kaza! Otoyol trafiğe kapandı

Kayseri'de zincirleme kaza! Otoyol trafiğe kapandı

Beyaz Saray'dan Biden'ın Suudi Arabistan'daki muhatabının Kral Selman olduğu vurgusu

Beyaz Saray'dan Suudi Arabistan açıklaması

Son dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık

'Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.