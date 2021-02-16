Kızıldağ Geçidi’nde mahsur kalan sürücülere yiyecek ve içecek yardımı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi’nde kar nedeniyle yolda mahsur kalan tır şoförlerine İmranlı Arama Kurtarma ekipleri yiyecek ve içecek yardımında bulundu.

Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi’nde, kar ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araç sürücüleri yolda mahsur kaldı. Yiyecek ve içecek sıkıntısı yaşayan sürücülerin yardımına ise İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri koştu. Ekipler kar ve tipinin etkili olduğu geçitte yolda kalan sürücülere yiyecek ve içecek yardımında bulundu.



