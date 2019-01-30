Kızıldağ kar nedeniyle araç ulaşımına kapandı

Sivas-Erzincan karayolu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.
Sivas’ın yüksek kesimlerinde etkili olan yar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sivas- Erzincan karayolu 2 bin 190 rakımlı Kızıdağ Geçidinde araç ulaşımına kapandı. Hazırlıksız yola giren çok sayıda araç mahsur kaldı. Saatlerde beklemek zorunda kalan araçlara Jandarma, 112 ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) tarafından su ve yiyecek dağıtıldı. Karayolları araç ulaşımına kapanan yolu yeniden trafiğe açmak için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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