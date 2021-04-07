Kızıldeniz’de İran Gemisine Saldırı Gerilim Yarattı

Devrim Muhafızları'nın üssü olduğuna inanılan ve Yemen açıklarında Kızıldeniz'de yıllardır demirli olan bir İran gemisinin saldırıya uğradığı açıklandı. İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından düzenlendiğinden şüphelenilen MV Saviz'e yapılan saldırıyı doğruladı. Ancak Tahran, İsrail’i resmen suçlamadı. Saldırı, 2015 nükleer anlaşmasına İran’ın uyması ve ABD’nin yeniden dönüşü ile ilgili Viyana’da yapılan ilk görüşmeler sürerken düzenlendi ve müzakerelerin dışında gelişen olayların bu çabaları rayından çıkarabileceği endişelerine yol açtı. Geminin uzun süredir bölgede bulunması, Suudi Arabistan tarafından defalarca eleştirilmişti. Batı ülkeleri ve Birleşmiş Milletler uzmanları, Yemen’de yıllardır süren iç savaşta İran'ın Husi isyancılarına silah ve destek sağladığını öne sürüyor. İran Husiler’i silahlandırdığını reddetse de geçen yıl isyancıların cephaneliği içinde yer alan drone’ların içinde bulunan bazı parçalar Tahran’la ilişkilendirilmişti. İran daha önce MV Saviz gemisinin Kızıldeniz ve uluslararası deniz taşımacılığında çok önemli bir tıkanıklık noktası olan Babülmendep Boğazı’ndaki "korsanlıkla mücadele" çabalarına yardımcı olduğunu bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade’nin açıklamasında ise gemi, ticari bir gemi olarak nitelendirildi. Hatipzade, "Neyse ki herhangi bir can kaybı bildirilmedi ve teknik soruşturmalar devam ediyor. Ülkemiz, uluslararası otoriteler aracılığıyla gerekli tüm önlemleri alacaktır" ifadelerini kullandı. İran devlet televizyonunda daha önce yer alan bir açıklamada, New York Times'ın bir haberine atıfta bulunulmuştu. Habere göre ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, İsrail'in Salı sabahı gemiye düzenlediği saldırıyı Washington’a bildirdi. Geminin sahibi gibi İsrailli yetkililer de saldırı hakkında yorum yapmayı reddetti. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesinin saldırıyı başlatıp-başlatmadığını söylemeyi reddederken, İran'ı ve bölgesel müttefiklerini büyük bir tehdit olarak nitelendirdi. Gantz gazetecilere verdiği demeçte, "İsrail kendini savunmaya devam etmeli. Operasyonel sorun ve gereklilik gördüğümüz her yerde, harekete geçmeye devam edeceğiz" dedi. Devrim Muhafızları’na yakın kabul edilen İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansı, patlamaya Saviz'in gövdesine yerleştirilen bir limpet mayınının neden olduğunu bildirdi. Limpet mayını, genellikle bir dalgıç tarafından gemilerin yan tarafına bağlanan bir deniz mayını. Bu mayınlar gemilere önemli ölçüde zarar verebiliyor.

İran saldırı için kimseyi suçlamadı ve İranlı yetkililerin büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi vereceğini söyledi. ABD Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada, Saviz'i ilgilendiren bir olayla ilgili basında çıkan haberleri gördüklerini ve ABD kuvvetlerinin olaya karışmadığını bildirmekle yetindi. Devlete bağlı İran İslam Cumhuriyeti Nakliye Hatları’na ait olan Saviz, gemi izleme verilerine göre 2016 yılının sonlarında Kızıldeniz'e ulaştı. O zamandan beri, Afrika ülkesi Eritre kıyılarındaki bir adalar zinciri olan Dahlak takımadaları etrafında seyretti. Associated Press haber ajansına göre, bu seyrin nedeni muhtemelen tedarik ikmalleri alması ve bölgeden geçen İran gemileriyle mürettebat değiştirmesiydi. Associated Press’in Suudi ordusundan daha önce elde ettiği brifing belgeleri, gemide askeri tarzda giysiler giymiş kişileri ve Yemen kıyılarına kargo taşıyabilen küçük tekneleri gösteriyordu. Bu belgeler, Suudi hükümetinin ticari bir kargo gemisi için alışılmadık olarak nitelendirdiği, gemideki çeşitli antenleri gösteren resimleri de içeriyordu. Bu da Saviz’in elektronik gözetim yaptığı iddiasını gündeme getiriyor. Diğer görüntüler, geminin 50 kalibrelik makineli tüfeklerin yerleştirilebileceği yuvalara sahip olduğunu da ortaya koyuyordu.