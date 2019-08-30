MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Önümüze engeller çıkarsalar da bu engelleri birer birer aşacağız. Kızılelma hedefimizden, Turan ülkümüzden vazgeçmeyeceğiz." dedi. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Balgat semtindeki yeni genel merkez binasının açılışı MHP Genel Başkanı Bahçeli tarafından yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunması sonrasında Bahçeli, açılış kurdelesini keserek, yeni genel merkezi gezdi. Yeni hizmet binasının önünde partililere ve ülkücülere hitap eden Bahçeli, akıl ve anılarıyla pek çok badireyi atlatarak, pek çok belayı savuşturarak bugünlere geldiklerini söyledi. Bahçeli, "Diyebiliriz ki zahmetlerden zafer çıkardık, karanlığın kovuklarından aydınlığın kollarına akınlara katılan akıncılar gibi atıldık.

Kuşatmayı yardık, pusuları dağıttık, varlığımızı güçlendirdik." ifadelerini kullandı. - "Ülkücü geçici heveslerin taliplisi olmayacaktır" Ülkücülerin sıradan bir hayatın takipçisi olamayacağına işaret eden Bahçeli, şöyle konuştu: "Ülkücü gelip geçici heveslerin taliplisi de olmayacaktır.

Kendini aşma iradesi taşımadan, bedel ödemeyi göze almadan, fikrinin ardında durma becerisi göstermeden, inançlarını savunma kararlığına sahip olmadan dava adamlığı mertebesine ulaşmak, bugüne kadar ki tecrübelerimizle söylersek ham bir hayaldir."

Bahçeli, Ülkücülere 'haydut' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e şu sözlerle karşılık verdi: "İddiayla ve inançla söylemek isterim ki; Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz, hain çıkmaz, haysiyetsiz çıkmaz, habis, harabi, hantal ve haşarı emeller çıkmaz, çıkmamış, çıkmayacaktır. Yanılıp yenilip aksi yönde açıklamada bulunanlar Ülkü Ocakları'nda Atsız kolu arayan cehlin faili, ülkücüyü tanımayan, tanısa bile itiraf edemeyen köhnemişliğin figüranıdır. Ülkü Ocakları'ndan çıksa çıksa dava adamı çıkar, imanlı nesiller çıkar, şehitler çıkar, vatan için canını seve seve vermeye hazır kahramanlar çıkar, cesur yürekler, akılla bezenmiş gönüller çıkar." - "Çağın manevi hastalıklarına çare; Ülkü Ocaklarında" Bahçeli, çağın manevi hastalıklarına karşı yegane çarenin Ülkü Ocakları olduğunu dile getirdi. Sosyal dokudaki bozulmalara, toplumsal bünyedeki çözülmelere Ülkü Ocaklarının müktesebatının son vereceğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti: "Dedikodu, gıybet, tembellik, sorumsuzluk, şuursuzluk, siyasi hesaplar, sinsi planlar, hizipleşme, kutuplaşma, aile ve çevreyle uyumsuzluk Ülkü Ocaklı her kardeşime tamamen uzak ve yabancıdır.

Hem kendinizi yetiştireceksiniz hem de ülke ve milletiniz için dertlenip çıkış yolları arayacaksınız.

Hem hayatın içinde aktif bir şekilde varlığınızı göstereceksiniz hem de davanızın ve şahsiyetinizin vakarını titizlikle muhafaza edeceksiniz."

- "Ülkücü Türk milletinin son siperidir" Bahçeli, Ülkücünün Türkiye ve Türk milletinin son siperi olduğuna dikkati çekerek, "Ülkü Ocakları bu siperin Çanakkale savunma hattıdır.

Bunun yanında, Ötüken’den Söğüt’e, Orhun’dan Sakarya’ya, Malazgirt’ten Dumlupınar’a, kimi zaman acılarla yoğrulan çok zaman da zaferlerle süslenen geçmişimizin her sayfasının manen hatırası ve hafızasıdır." diye konuştu. Tarihin geç kalanları, geriden bakanları, geriye düşenleri asla affetmeyeceğinin altını çizen Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu: "Oyalanmaya hakkımızın olmadığı açıktır.

Çok çalışmalıyız, geleceğin Türkiyesi'nin hazırlığını mutlaka yapmalıyız.

Dün geçti, lazım gelen dersler çıkarıldı.

Önümüze bakacağız, tehditleri okuyup kaynağında etkisiz hale getireceğiz.

Bekamızı mutlaka koruyacağız. Vatanımızı ve milletimizi her türlü mülahaza ve mütalaanın üzerinde tutacağız." Konuşmasında Merhum Alparslan Türkeş'in "Buluşma yerimiz ne doğudur, ne batıdır, ne kuzeydir, ne güneydir. Buluşma yerimiz büyük Türkiye'dir. Buluşma noktamız Türk'ün kafası, Türk'ün kalbi, Türk'ün cevher-i aslisidir." sözlerini hatırlatan Bahçeli, şöyle devam etti: