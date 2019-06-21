"Kızılelma ile ilgili karar yerinde, diğerleri için itiraz edeceğiz"

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına duruşmalara katılan avukat Halit Çokan, "Bizim kanaatimize göre sayın mahkemenin Tezcan Kızılelma ile ilgili vermiş olduğu karar yerindedir ancak kimi sanıkların beraat etmesine ve ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlara iştirak etmiyoruz. Bununla ilgili bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz." dedi.

Çokan, duruşma çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada mahkemenin verdiği kararı değerlendirdi.

Davanın eylül 2017'de başladığını ve bugün 16 sanık hakkında Donanma Komutanlığı ve Deniz Hava Ana Üs Komutanlığında meydana gelen olaylarla ilgili kararın mahkemece açıklandığını belirten Çokan, "Uzun bir yargılama neticesinde sayın mahkeme son derece titiz bir araştırmayla bir sonuca vardı." ifadesini kullandı.

Çokan, "Bizim kanaatimize göre, mahkemenin Tezcan Kızılelme ile ilgili vermiş olduğu karar yerindedir ancak kimi sanıkların beraat etmesine ve ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlara iştirak etmiyoruz. Bununla ilgili bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz ancak mahkeme heyetinin kararı kendi vicdani kanısının tezahürü olarak değerlendirilmesi ve saygıyla karşılanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.