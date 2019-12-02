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Kızılhaç Suriye'deki tahribata dikkati çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 16:58 | Son Güncelleme

Kızılhaç Suriye'deki tahribata dikkati çekti

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yayımladığı görüntüyle, Suriye'de çok sayıda il, ilçe ve bölgede savaşın neden olduğu tahribata dikkati çekti.

ICRC'nin internet sitesindeki görüntülü haberde, Suriye'de bir zamanlar milyonların yaşadığı yerlerde savaşın bıraktığı derin izlerin görüldüğü vurgulandı.

Suriye'nin Halep ve Deyrizor illeri ve Şam kırsalında yerle bir olmuş evler, hastaneler, okullar ve zarar görmüş caddelerin, kaçmak zorunda kalan milyonlarca Suriyelinin dönüşü için yeniden inşasına gerek duyulduğu ifade edilen haberde, evler ve arazilerin patlamamış mühimmattan arındırılması gerektiği belirtildi.

ICRC haberinde, Suriye'de gelir kaynakları ve iş imkanlarının yaratılmasının önemi vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
ICRC Kızılhaç Suriye Uluslararası Kızılhaç Komitesi

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