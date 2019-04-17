Kızılhaçın ilk insani yardımları Venezuela’ya ulaştı

Venezuela'daki siyasi buhranda, "insani kriz" tartışmaları önemli yer tutuyor.

Kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden ve ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido liderliğindeki muhalefet, Venezuela'da bir "insani kriz" yaşandığı iddiasıyla ülkeye 23 Şubat'ta Kolombiya sınırından ABD'nin insani yardımlarını sokma girişiminde bulunmuş ve iki ülkeyi birbirine bağlayan sınırdaki köprülerde birkaç gün süren arbedeler yaşanmıştı.

