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Kızılhaçın ilk insani yardımları Venezuela’ya ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 06:53 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 10 bin kişiye yetecek ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan insani yardımın başkent Caracas'taki hastanelere dağıtılacağını bildirdi

Uluslararası Kızılhaç Komitesince (ICRC) gönderilen ilk insani yardım malzemeleri Venezuela’ya ulaştı.

Tarihinin en ciddi siyasi buhranında 3’üncü ayını geride bırakan ve “insani kriz” tartışmalarının yaşandığı Venezuela’da hükümet ve ICRC arasındaki görüşmelerin ardından insani yardım malzemeleri ülkeye gelmeye başladı.

Başkent Caracas’ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havalimanı'na özel bir kargo şirketinin uçağı ile getirilen yardımlar kamyonlarla başkente taşındı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonlarından yayınlanan konuşmasında yardım malzemelerinin ulaştığını doğruladı ve büyük bölümü ilaçlardan oluşan, 10 bin kişiye yetecek malzemelerin hastanelere dağıtılacağını duyurdu.

Maduro, “Siyasileştirmeden, dezenformasyon yapmadan, protokollere uygun bir şekilde gerçekleştirilen tüm yardımların başımızın üzerinde yeri var.” ifadesini kullandı.

Maduro ile ICRC Başkanı Peter Maurer başkanlığındaki Kızılhaç heyeti geçen hafta başında Miraflores'de bir araya gelmişti.

Venezuela'daki siyasi buhranda, "insani kriz" tartışmaları önemli yer tutuyor.

Kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden ve ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido liderliğindeki muhalefet, Venezuela'da bir "insani kriz" yaşandığı iddiasıyla ülkeye 23 Şubat'ta Kolombiya sınırından ABD'nin insani yardımlarını sokma girişiminde bulunmuş ve iki ülkeyi birbirine bağlayan sınırdaki köprülerde birkaç gün süren arbedeler yaşanmıştı.

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Venezuela Venezuela'daki siyasi kriz

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