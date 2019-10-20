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Kızılhaç'tan Rasulayn açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 19:32 | Son Güncelleme

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Suriye'nin kuzeydoğusunda ve Rasulayn'da ambulanslarının bulunmadığını duyurdu

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Suriye'nin kuzeydoğusunda ve Rasulayn'da ambulanslarının bulunmadığını bildirdi.

ICRC Sözcüsü Aurelie Lachant, Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn'da sıkıştırıp kuşatmaya aldığı terör örgütü YPG/PKK'lıların, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde Kızılhaç ambulanslarıyla kenti terk ettiği yönünde sahadan gelen haberlere ilişkin AA muhabirine konuştu.

Sözcü Lachant, bölgedeki Kızılhaç yetkilileriyle konuya ilişkin görüşmeler yaptığını belirterek, "Suriye'nin kuzeydoğusunda ve o bölgede (Rasulayn) ICRC'ye ait hiçbir ambulans bulunmuyor." dedi.

Bölgeyi terk eden ambulansların videolarını da incelediklerini vurgulayan Lachant, bu ambulanslarda ICRC amblemi görmediklerini kaydetti.

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Barış Pınarı Harekatı ICRC Rasulayn Uluslararası Kızılhaç Komitesi

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