CENEVRE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, terör örgütü YPG/PKK'nın bulunduğu Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivillerin durumuna ilişkin, "Bu bölgede yaşananların detaylarına girmek istemiyorum. Ama şu an (Suriye'nin) kuzeydoğusuna erişimimiz Suriye'deki temsilcilerimiz için çok önemli bir öncelik." dedi.

ICRC Başkanı Peter Maurer, ICRC'nin Cenevre'deki merkezinde Yemen ve Irak'taki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da dün Yemen'deki esir ve tutuklu takasıyla ilgili görüşmelere katıldığını anımsatan Maurer, "ICRC, (iç) savaşla bağlantılı tutukluların serbest bırakılması, nakledilmesi ve dönüşleriyle ilgili Yemenli taraflar arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Maurer, anlaşmanın, binlerce ailenin savaş meydanından dönen sevdiklerine kavuşmasının Yemen halkına umut verdiğini belirterek, "(Yemen) görüşmelerinde kritik aşamaya ulaştığımızı söylemek adil olur. İlgili tüm konulara ilişkin farklı tarafların olumlu bir anlaşmaya ulaşacağına olan inancımı koruyorum." ifadelerini kullandı.