Öte yandan, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde hükümet güçleriyle Husiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, çatışmaların son 3 ayda yaşananların en şiddetlisi olduğunu aktardı.

Husiler dün akşam yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Sada kentindeki bir halk pazarına düzenlediği saldırıda 13 sivilin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını iddia etmişti.

Ülkenin kuzeyindeki Sada kentinde halk pazarına düzenlenen saldırının ardından ICRC Yemen Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çarşı ve pazarlara, havalimanlarına, sivil yerleşim bölgelerine, hastanelere ve okullara yönelik saldırılar, uluslararası insan hakları yasalarını ihlal anlamı taşır." ifadeleri kullanıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarında zaman zaman çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

