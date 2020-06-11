Kızılırmak'a giren 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı

Merkeze bağlı Kızılkavraz köyünden 12-14 yaş grubundaki 3 çocuk ile 1 yetişkin öğle saatlerinde serinlemek amacı ile köy yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri'ne gitti. Burada suya girdikleri sanılan çocuklar ve yetişkin bir daha çıkamadı.