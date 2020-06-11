Kızılırmak'a giren 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı

Merkeze bağlı Kızılkavraz köyünden 12-14 yaş grubundaki 3 çocuk ile 1 yetişkin öğle saatlerinde serinlemek amacı ile köy yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri'ne gitti. Burada suya girdikleri sanılan çocuklar ve yetişkin bir daha çıkamadı.
2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde kaybolan 3'ü çocuk 4 kişi için AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı.
Polis ve jandarmanın kıyıda arama yaparak destek verdiği AFAD ekipleri, 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Çocukların cansız bedeni su kenarına çıkarıldığında, aileler gözyaşları döktü. 1 çocuk ile 1 yetişkini arama çalışmaları ise sürüyor.
Cansız bedenlerin bulunma ve sudan çıkarılma çalışmaları ise saniye saniye böyle görüntülendi...