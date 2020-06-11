HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızılırmak'a giren 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı

Kızılırmak'a giren 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 16:29 | Son Güncelleme

Sivas'ta Kızılırmak'a giren ve kaybolan 3'ü çocuk, 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenler su kenarına çıkarıldığında, aileler gözyaşları döktü.

Merkeze bağlı Kızılkavraz köyünden 12-14 yaş grubundaki 3 çocuk ile 1 yetişkin öğle saatlerinde serinlemek amacı ile köy yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri'ne gitti. Burada suya girdikleri sanılan çocuklar ve yetişkin bir daha çıkamadı.

2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde kaybolan 3'ü çocuk 4 kişi için AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı.
Polis ve jandarmanın kıyıda arama yaparak destek verdiği AFAD ekipleri, 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Çocukların cansız bedeni su kenarına çıkarıldığında, aileler gözyaşları döktü. 1 çocuk ile 1 yetişkini arama çalışmaları ise sürüyor.
Cansız bedenlerin bulunma ve sudan çıkarılma çalışmaları ise saniye saniye böyle görüntülendi...

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 40 indirim geliyor

Yüzde 40 indirim geliyor

81 ilde operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

81 ilde operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Mayolu halleri dikkat çekti! Aşk tazelediler

Mayolu halleri dikkat çekti! Aşk tazelediler

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Sağlık Bakanlığı'ndan KKKA açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan KKKA açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Diğer Haberler
Fuat Oktay duyurdu! Artık herkes tek tıkla ulaşabilecek

Fuat Oktay duyurdu! Artık herkes tek tıkla ulaşabilecek

TBMM'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

TBMM'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

CHP'den infaz kanununun iptali için AYM'ye ikinci başvuru

CHP'den flaş karar! AYM'ye başvurdular

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile, 'sınır kapılarından giriş-çıkış genelgesi'

İçişleri Bakanlığı'ndan sınır kapıları için 81 ile yeni genelge

İstanbul'da yasak aşk cinayeti! Çocukluk arkadaşına kurşun yağdırdı

Yasak aşk cinayeti! Çocukluk arkadaşına kurşun yağdırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Terörist İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu duyurdu! O saldırının faili öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.