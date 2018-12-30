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Kızılırmak buzla kaplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Kızılırmak'ın bazı bölümlerinde yüzeysel buzlanma oluştu - Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit evleri" olarak bilinen yamaç evleri, beyaza bürünerek ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümlerinin yüzeyi buzla kaplandı.

Kentte etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle Kızılırmak'ın Karşıyaka mevkisindeki bazı kısımları buz tuttu. Bazı bölgelerde yüzeyi yaklaşık 3 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkati çekti.

Kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki şelale de soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Bazı vatandaşlar, şelale önünde fotoğraf çektirdi.

Sivas Belediyesinin "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit evleri"nden esinlenerek kent yakınındaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na inşa ettiği yamaç evleri de kar yağışının ardından ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 15, gündüz sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Sivas soğuk hava

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