Kızılırmak Deltası için UNESCO sürecinde sona gelindi 

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- TÜRKİYE'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen ve 356 kuş türünün bulunduğu 56 bin hektarlık Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması için hazırlanan rapor, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'ya sunuldu. Azerbaycan'da tenmmuz ayında düzenlenecek toplantıda verilecek kararın olumlu olması halinde, Türkiye'den bu listeye giren ilk doğal miras Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti olacak.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen ve 356 kuş türünün bulunduğu 6 bin hektarlık Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 13 Nisan 2016'da Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Daimi listeye alınması yönünde çalışma yürütülen Kızılırmak Deltası için hazırlanan rapor, UNESCO'ya sunuldu. Azerbaycan'da tenmmuz ayında düzenlenecek toplantıda verilecek kararın olumlu olması halinde Türkiye'den bu listeye girecek ilk doğal miras Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti olacak.

'TÜM EKSİKLERİ GİDERİP, İLETTİK'

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Kızılırmak Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması için artık son sürece geçildiğini belirterek temmuz ayında Azerbaycan'da yapılacak UNESCO toplantısında yapılacak oylama ile kararın verileceğini söyledi. Kararın olumlu yönde sonuçlanması halinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Türkiye'den bu listeye girecek ilk doğal miras olacağını kaydeden Albayrak, "UNESCO ile ilgili gerçekten son noktaya kadar geldik. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdikten sonra daimi listeye girmek için yapmış olduğumuz girişimler, çabalar olumlu bir şekilde yanıt verdi. Bunlardan en önemlisi de gelen uzmanların buradaki görüşleriydi. Uzmanlardan gelen görüşler doğrultusunda bir ara rapor istendi. Bütün eksikleri giderip, ilettik. Bakü'de temmuz ayında yapılacak toplantı için çok umutluyuz" dedi.

'TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK'

Sürecin olumlu gittiğini belirten Albayrak "İnşallah bu süreç sonunda Kızılırmak Deltası'nın daimi listeye alınmasıyla ilgili kutlamalarımızı yapacağız. Eğer bu gerçekleşirse Kızılırmak Deltası sadece Samsun için değil Türkiye'de bu listeye giren ilk doğal miras olacak. Ülkemizin tanıtımına ve turizmine de büyük bir katkı sağlayacaktır. Biz burasının doğal güzelliklerinin korunması ve nesilden nesile aktarılması için uğraşıyoruz. Bütün çabamız budur" diye konuştu.

356 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Samsun'da, 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge geçen temmuz ayında araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması ile bölgenin daha etkin korunması amaçlanıyor.