Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti leyleklerle şenlendi

Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, bahar aylarının gelmesiyle göç eden leyleklerle şenlendi.

Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada bugüne kadar 140 türün ürediği belirlendi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Türkiye'de bulunan 400 civarında kuş türünden 356'sı görülebiliyor. Delta, 12 ay boyunca farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. İlkbaharın gelmesiyle hareketliliğin arttığı deltaya leylek göçleri de sürüyor.

Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Müdürü İsmail Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deltaya leyleklerin mart ayı itibarıyla gelmeye başladığını söyledi. Leyleklerin geçmiş yıllardan kalan ve kışın deforme olmuş yuvalarını tamir edip kuluçkaya yattıklarını belirten Mutlu, "30 günlük kuluçka döneminin ardından yavrular dünyaya gelir. Yapılan araştırmalarda, deltada ağaç üzerinde 950 civarında leylek yuvası olduğu belirlendi." dedi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti besin yönünden çok zengin olduğu için her yuvada 3-4 yavru olduğuna işaret eden Mutlu, "Deltada bir ağaçta 3-4 yuva görülebilir. Ziyaretçilerin de leylekleri rahatlıkla görebilme imkanı var." ifadesini kullandı.

Mutlu, Türkiye'deki en büyük leylek popülasyonunun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde olduğunu vurgulayarak göç mevsiminde 6-7 bin civarında leyleğin geldiğini kaydetti.

