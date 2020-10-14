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Kızılırmak Deltası'ndaki kuraklık havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası’ndaki kuraklık tehlikesi havadan görüntülendi.

Kızılırmak Deltası'ndaki kuraklık havadan görüntülendi

Samsun’un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan ve Türkiye’nin en önemli sulak alanlarında olan Kızılırmak Deltası’ndaki kuraklık dikkat çekici seviyeye ulaştı. Kuş Cenneti olarak bilinen ve göçmen kuşlar için uğrak bir nokta olan Kızılırmak Deltası son yılların en büyük kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Drone ile havadan görüntülenen Kuş Cenneti’nde çatlak topraklar ve azalan su seviyesi dikkat çekti.

"SULAK ALANLARIMIZ CİDDİ BİR KURAKLIK TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA"

Kuraklık tehlikesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, son 50 yılda Türkiye’nin sulak alanlarının yarısını kaybettiğini söyledi.

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Kızılırmak Deltası’nda yaşanan kuraklıkla ilgili bilgi veren Demir, “Samsun ve Karadeniz Bölgesi maalesef önemli derecede yaz kuraklığından etkilenen bölge olarak karşımıza çıkıyor. Samsun son 4 aydır istenilen düzeyde bir yağış alamadı. Maalesef iklim değişikliğini hep beraber olumsuz bir şekilde yaşıyoruz. Ülkemizin sulak alanları bazında baktığımızda en önemli 3 alanı da bu bölgede görüyoruz. Bunlardan en önemlisi olarak Kızılırmak Deltası, Lâdik Gölü ve Suluova Yedikır Barajı sulak alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bunları incelediğimiz zaman son 4-5 yıldır bu etkiyi görüyoruz ama bu seneki daha fazla. Yaşanan bu süreçle beraber sulak alanlarımız ciddi bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Su seviyesinde önemli düşüş olduğunu ve aynı zamanda hem habitat hem de biyolojik unsurlar da ciddi anlamda zarar gördüğünü söylemek mümkün. Orada yaşayan canlılar kuraklıktan doğrudan etkileniyor” dedi. (İHA)
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