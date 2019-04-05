Samsun'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğal laboratuvar ortamıyla öğrencilerin eğitimine önemli katkı sağlıyor.

Samsun ve çevre illerdeki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, gruplar halinde Kızılırmak Deltası'na gelerek inceleme yapıyor. Kızılırmak Deltası Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji (kuş bilimi) Araştırma Merkezi Cernek Kuş Halkalama İstasyonu'na da uğrayan öğrencilere, burada görevliler tarafından bilgi aktarılıyor.

Ornitoloji Araştırma Merkezi Görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin öğrenciler için doğal bir laboratuvar olduğunu söyledi. Deltanın üniversite, lise ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin düzenli olarak ziyaret ettiği yerlerin başında geldiğine işaret eden Yavuz, burada doğa eğitimlerini yaşayarak, görerek sağladıklarını vurguladı.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası'nın flora ve faunasının birçok canlıyı bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti: