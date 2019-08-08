Kızılırmak Deltası’nda bisiklet ve kuş gözlem etkinliği

Kızılırmak Deltası bisiklet turu ve kuş gözlem etkinliğine ev sahipli yaptı.

Türkiye’nin en önemli sulak alanları arasında yer alan Kızılırmak Deltası, biyolojik zenginliğiyle dikkat çekiyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2016 yılında alınan Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti, Türkiye’de tespit edilen 483 kuş türünün 356’sının yaşam alanını oluştururken, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türüne de ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda göl, sazlık ve ormanlık alanın yer aldığı deltada her yıl 6-7 milyondan fazla göçmen kuş konaklıyor. Özellikle kuş varlığı açısından Avrupa’nın önemli sulak alanlarından olan Romanya’daki Danube Deltası, Bulgaristan’daki Srebarna Deltası, İspanya’daki Donana Deltası gibi birçok benzer alanla kıyaslandığında Kızılırmak Deltası daha fazla kuş çeşitliliğine ve buna bağlı doğal özelliklere sahip. Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti, Türkiye’nin UNESCO’nun ‘Dünya Doğal Miras Alanı’ listesine aday olan ilk ve tek bölgesi olması nedeniyle ilgileri üzerine topluyor.

Kızılırmak Deltası’nda doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir bir ziyaretçi yönetimi için yetkili kurumlar tarafından yürütülen uygulamalar sonrasında delta adeta bir doğal yaşam merkezi özelliğini kazanmaya başladı. Alandaki kaçak yapıların ve yasal olmayan kullanımların ortadan kaldırılması, özellikle avcılık başta olmak üzere doğal yaşam üzerine olumsuz etkisi olan tüm faaliyetlerin sonlandırılması sonrasında deltada doğal yaşam yeniden canlanmaya ve ziyaretçilerine eşsiz deneyimler sunuyor. Ziyaretçiler açısından sunulan bu hizmetler arasında bisiklet turları ve kuş gözlem etkinlikleri ön plana çıkıyor. İlgili kurumların ortak kararı ile delta içerisindeki yolun 12,5 km’lik bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu uygulama sonrasında toplamda 25 km’lik bir bisiklet yolu güzergahı oluştu ve deltada bisiklet kullanımı her geçen ay artmaya başladı. Yapılan bu uygulamalar sonrasında güvenli bir ortamın oluşturulması ve araç trafiğinin ortadan kalkması ile kuşların kıyı kesimlere yaklaşması Kızılırmak Deltası’nda bisiklet ve kuş gözlem etkinliklerinin yapılabilmesine imkan sağladı.

Bu çerçevede Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ) iş birliğinde OMÜ Ornitoloji Merkezi ve Samsun Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun İl Temsilciğinin katkıları ile 40 kişilik öğrenci grubuna yönelik bisiklet turu ve kuş gözlem etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan öğrencilere Kızılırmak Deltası hakkında bilgi verildikten sonra Samsun Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Tarık Torun tarafından güvenli bisiklet kullanımı, kask takmanın önemi ve etkinlik kapsamında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik 10 km’lik bisiklet turu ile başladı. Etkinlik kapsamında öğrenciler ve protokol üyelerine Ornitoloji Merkez Müdürü Prof. Dr. Sancar Barış tarafından deltanın kuş varlığı, tür çeşitliliği, deltadaki yaşam döngüleri, doğal denge içerisindeki yerleri, kuş gözleminde dikkat edilecek hususlar, dürbün kullanımı gibi konularda kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Devamında katılımcılar 10’ar kişilik gruplara ayrılarak uzmanlar eşliğinde kuş gözlem etkinliği yaptı. Etkinliğe katılan öğrenciler Kızılırmak Deltası’na hayran kaldıklarını, özellikle kuşları bu kadar yakından görmenin çok heyecan verici olduğunu, böylesi güzel bir doğal alan içinde bisiklet kullanmaktan ve kuş gözlemi yapmaktan çok mutlu olduklarını belirtti.

Etkinlik hakkında bir değerlendirme yapan Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, “Kızılırmak Deltası ilimiz başta olmak üzere ülkemiz ve dünya için çok önemli bir doğal alandır. Bu alanın korunarak gelecek nesillere aktarılması yanı sıra gelen ziyaretçilerin beğenisine sunulmasına yönelik kurumlarımızca alınan tüm tedbirlerin meyvelerini burada görüyoruz. Kuşların insanlara ve kıyıya bu kadar yaklaşıyor olması, görünür bölgelerde yoğunluk kazanmaları ve rahat bir şekilde besleniyor olmaları ortamın güvenli olmasına bağlıdır. Artık kuşlar elinde dürbün olan insanları görmekte, arabaları değil ses çıkarmayan akülü araçları ve bisikletleri görmektedir. Kurumlarımız burada ülkemize örnek teşkil edecek uygulamaları hayata geçiriyor. Mevcut uygulamalarımız sayesinde 2-3 yıl içerinde bölgedeki kuş popülasyonunun ve çeşitliliğinin artacağına inanıyoruz. Kızılırmak Deltası bu yönü ile ilimizin marka değerini de artırmaktadır. Bugün 40 öğrencimizin katılımı ile güzel bir etkinlik düzenledik. Bu kadar güzel bir ortamda kalabalık bir grupla sorunsuz bir şekilde bisiklet kullanmak aynı zamanda kuş gözlemi yapmak çok önemlidir. Benzer etkinliklerimiz farklı hedef gruplarla devam edecektir. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde büyük emekleri olan başta Samsun Valimiz Sayın Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere katkı veren herkese katılımcılar adına teşekkür ederim. Tüm halkımızı Kızılırmak Deltası’nda bisiklet kullanmaya, eşsiz güzelliklerini ve kuşları görmeye davet ediyorum” dedi.

Etkinlik Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kızılırmak Deltası Otantik Çadırda gözleme ve bazlama ikramı ile tamamlandı.

Etkinliğe ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Dursun Atalay ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Sultan Bulut’un yanı sıra kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.



