Kızılırmak Deltası'nda kuş halkalama çalışmaları

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji (kuş bilimi) Araştırma Merkezince ilkbahar dönemi kuş halkalama çalışması gerçekleştiriliyor.

OMÜ Bafra Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Ornitoloji Araştırma Merkezi Görevlisi Dr. Cemal Özsemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 2019 ilkbahar dönemi kuş halkalama çalışması yürüttüklerini söyledi.

Deltadaki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bulunan Cernek Gölü kıyısında OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından 2002 ilkbahar döneminden bu yana kuş halkalama çalışmaları yaptıklarını bildiren Özsemir, bugüne kadar 150 bin kuşa halka taktıklarını anlattı.

Her yıl kuşların kışlama alanlarından üreme alanlarına gittikleri ilkbahar dönemde 15 Mart-30 Mayıs tarihlerinde halkalama çalışması yaptıklarını belirten Özsemir, "Bu çalışma ile kuşlar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Halkalanan kuşlarla ilgili geri bildirim alıyoruz. İsrail, Finlandiya, Mısır, KKTC, Polonya, Ukrayna, Rusya, Suriye gibi ülkelerde halkaladığımız kuşlar yeniden yakalanıp kaydedilerek bize bildiriliyor. Böylece kuşların göç yollarını belirliyoruz. Ayrıca hangi kuşların nesli tükeniyor, hangi kuşlar yeni gelmiş, bunları da öğrenmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.